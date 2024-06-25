В Свердловской области появилась первая 300-балльница по ЕГЭ

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Я не рассчитывала получить такие высокие баллы, но в глубине души надеялась, — призналась Анна.
Девушка также добавила, что весь год активно участвовала в олимпиадах, в том числе на базе фонда «Золотое сечение». Эта подготовка помогла учащейся чувствовать себя уверенно на ЕГЭ.
Выпускница не забыла поблагодарить и учителей Елену Чаусову, Татьяну Карманову и Марию Лисак, которые помогали ей готовиться к экзаменам.
Директор лицея №56 Ольга Южакова отметила, что Анна всегда была девочкой усердной и ответственной в учебе.
На сегодняшний день в Свердловской области уже 12 школьников получили по 200 баллов по двум предметам, а общее число стобалльников достигло 209 человек. Это рекордные показатели для региона, сообщает департамент информполитики.
Напомним, ранее стало известно, что 13 школьников в Свердловской области набрали 200 баллов по ЕГЭ.