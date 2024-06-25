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Published Сегодня, 10:31

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Updated Сегодня, 10:33

Новоуральская выпускница набрала триста баллов на ЕГЭ

В Свердловской области появилась первая 300-балльница по ЕГЭ

25 июня 2024, 10:31
Фото: департамент информполитики

Новоуральская выпускница набрала триста баллов на ЕГЭ

Анна Марковская окончила учебу в Новоуральском лицее №56. Девушка стала первой выпускницей в Свердловской области, получившей максимальные баллы по литературе, английскому и русскому языкам.
Я не рассчитывала получить такие высокие баллы, но в глубине души надеялась, — призналась Анна.

Девушка также добавила, что весь год активно участвовала в олимпиадах, в том числе на базе фонда «Золотое сечение». Эта подготовка помогла учащейся чувствовать себя уверенно на ЕГЭ.

Выпускница не забыла поблагодарить и учителей Елену Чаусову, Татьяну Карманову и Марию Лисак, которые помогали ей готовиться к экзаменам.

Директор лицея №56 Ольга Южакова отметила, что Анна всегда была девочкой усердной и ответственной в учебе.

На сегодняшний день в Свердловской области уже 12 школьников получили по 200 баллов по двум предметам, а общее число стобалльников достигло 209 человек. Это рекордные показатели для региона, сообщает департамент информполитики.

Напомним, ранее стало известно, что 13 школьников в Свердловской области набрали 200 баллов по ЕГЭ.

#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Школа#ЕГЭ#Экзамен#Екатеринбург#Отличник
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