Веломаршрут от висимской зоофермы до пруда в Зональном

Тут живут пятнистые олени, яки, маралы, кабаны и страус. Разрешено взять с собой еду, чтобы покормить зверей. Берите побольше морковки, яблок, капусты, и хлеба — так местные советуют. Животные содержатся в просторных вольерах и совсем не боятся людей. Некоторые хвостатые даже разрешают себя погладить. Ферма открыта для посетителей с 10 до 17 часов ежедневно. Зимой можно покататься на собаках в упряжках, а летом устроить пикник. Визит на ферму лучше планировать в хорошую погоду без сильного дождя, ветра и мороза. Она просто огромная: гулять не перегулять!