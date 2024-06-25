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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:19

Веломаршрут от висимской зоофермы до пруда в Зональном

Веломаршрут от висимской зоофермы до пруда в Зональном

25 июня 2024, 08:17
Фото: 1MI
Начнем с зоофермы в поселке Висим.

Тут живут пятнистые олени, яки, маралы, кабаны и страус. Разрешено взять с собой еду, чтобы покормить зверей. Берите побольше морковки, яблок, капусты, и хлеба — так местные советуют. Животные содержатся в просторных вольерах и совсем не боятся людей. Некоторые хвостатые даже разрешают себя погладить. Ферма открыта для посетителей с 10 до 17 часов ежедневно. Зимой можно покататься на собаках в упряжках, а летом устроить пикник. Визит на ферму лучше планировать в хорошую погоду без сильного дождя, ветра и мороза. Она просто огромная: гулять не перегулять!

Фото: 1MI

Двигаемся дальше, вниз по карте к пруду в поселке Зональном. Он расположен на восточном берегу реки Большой Кушвы. Речка возле поселка образует небольшой, но очень живописный пруд. А что может быть лучше, чем завершить покатушки, растянувшись на травке у пруда?! Идеальное время с 10:00–12:00 до с 16:00–19:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 2,7 км
  • Время: 14 минут в среднем темпе
  • Сложность: придется закинуть в рюкзак угощения зверью
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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