Веломаршрут от висимской зоофермы до пруда в Зональном

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Тут живут пятнистые олени, яки, маралы, кабаны и страус. Разрешено взять с собой еду, чтобы покормить зверей. Берите побольше морковки, яблок, капусты, и хлеба — так местные советуют. Животные содержатся в просторных вольерах и совсем не боятся людей. Некоторые хвостатые даже разрешают себя погладить. Ферма открыта для посетителей с 10 до 17 часов ежедневно. Зимой можно покататься на собаках в упряжках, а летом устроить пикник. Визит на ферму лучше планировать в хорошую погоду без сильного дождя, ветра и мороза. Она просто огромная: гулять не перегулять!
Двигаемся дальше, вниз по карте к пруду в поселке Зональном. Он расположен на восточном берегу реки Большой Кушвы. Речка возле поселка образует небольшой, но очень живописный пруд. А что может быть лучше, чем завершить покатушки, растянувшись на травке у пруда?! Идеальное время с 10:00–12:00 до с 16:00–19:00.