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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Веломаршрут по горам Нижнего Тагила: от Шихан к Высокой

Веломаршрут по горам Нижнего Тагила: от Шихан к Высокой

25 июня 2024, 08:03
Фото: 1MI
Начнем от памятника святым Петру и Февронии — покровителям семьи и брака, — что на горе Шихан.

В нишу постамента вмонтирована лампада — чтобы можно было поставить свечу. На табличках, прикрепленных к памятнику, молитва о семейном благополучии и счастье в браке. Высота горы — 209 метров, у нее три вершины, которые называют шиханами. С татарского — «голый камень, утес». Скала возвышается над рекой Тагил и со стороны реки имеет очень крутые склоны. На вершине Шихан благоустроена смотровая площадка. Панорама на окрестности отсюда роскошная! Видно и Лисью гору.

Фото: 1MI

Нам как раз туда. Лисья гора расположена в самом центре Нижнего Тагила. На ее вершине стоит сторожевая башня. Аккуратное строение начала XIX века в стиле классицизма. Это визитная карточка и символ города. А еще в башне расположен самый маленький музей России.

Фото: 1MI

Следующая точка — гора Высокая. Назвали ее так неспроста — 390 метров над уровнем моря. Когда-то гора была полна железной рудой, так что давным-давно ее называли Магнитной. Но после всех разработок до наших дней уцелела лишь небольшая часть северо-восточного склона горы в районе Выи. И запасов руды там нет. А на месте прежней горы Высокой находится воронкообразный котлован глубиной около 200 м.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 8,2 км
  • Время: 42 минуты в среднем темпе
  • Сложность: придется крутить педали вверх
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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