Веломаршрут по горам Нижнего Тагила: от Шихан к Высокой

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В нишу постамента вмонтирована лампада — чтобы можно было поставить свечу. На табличках, прикрепленных к памятнику, молитва о семейном благополучии и счастье в браке. Высота горы — 209 метров, у нее три вершины, которые называют шиханами. С татарского — «голый камень, утес». Скала возвышается над рекой Тагил и со стороны реки имеет очень крутые склоны. На вершине Шихан благоустроена смотровая площадка. Панорама на окрестности отсюда роскошная! Видно и Лисью гору.
Нам как раз туда. Лисья гора расположена в самом центре Нижнего Тагила. На ее вершине стоит сторожевая башня. Аккуратное строение начала XIX века в стиле классицизма. Это визитная карточка и символ города. А еще в башне расположен самый маленький музей России.
Следующая точка — гора Высокая. Назвали ее так неспроста — 390 метров над уровнем моря. Когда-то гора была полна железной рудой, так что давным-давно ее называли Магнитной. Но после всех разработок до наших дней уцелела лишь небольшая часть северо-восточного склона горы в районе Выи. И запасов руды там нет. А на месте прежней горы Высокой находится воронкообразный котлован глубиной около 200 м.