Веломаршрут по горам Нижнего Тагила: от Шихан к Высокой

В нишу постамента вмонтирована лампада — чтобы можно было поставить свечу. На табличках, прикрепленных к памятнику, молитва о семейном благополучии и счастье в браке. Высота горы — 209 метров, у нее три вершины, которые называют шиханами. С татарского — «голый камень, утес». Скала возвышается над рекой Тагил и со стороны реки имеет очень крутые склоны. На вершине Шихан благоустроена смотровая площадка. Панорама на окрестности отсюда роскошная! Видно и Лисью гору.