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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Врачи рассказали о пользе огуречного рассола

25 июня 2024, 13:33
Врачи поделились информацией о выгоде огуречного настоя. Люди, которые активно занимаются спортом, часто употребляют его после тренировок.

Эксперт рассказал о позитивном влиянии рассола на организм. Информация об этом появилась в издании «Петербург 2».

Например, спортсмены часто используют его после тренировок, так как он помогает снимать мышечные судороги.

Кроме того, настой способствует нормализации водно-электролитного баланса в организме. В его составе имеются антиоксиданты и витамины C и E, которые укрепляют защитные функции организма, пишет amic.ru.

Огуречный рассол может быть полезен при стремлении к похудению и поддержании стабильного уровня глюкозы в крови. Он способен уменьшать проявление изжоги и улучшать работу желудка.

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