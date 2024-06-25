Врачи рассказали о пользе огуречного рассола

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Эксперт рассказал о позитивном влиянии рассола на организм. Информация об этом появилась в издании «Петербург 2».
Например, спортсмены часто используют его после тренировок, так как он помогает снимать мышечные судороги.
Кроме того, настой способствует нормализации водно-электролитного баланса в организме. В его составе имеются антиоксиданты и витамины C и E, которые укрепляют защитные функции организма, пишет amic.ru.
Огуречный рассол может быть полезен при стремлении к похудению и поддержании стабильного уровня глюкозы в крови. Он способен уменьшать проявление изжоги и улучшать работу желудка.