Заметили около аэропорта: появились новости о пропавшем в Сочи екатеринбуржце

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Семья, отдыхавшая в Сочи, домой должна была добираться разными способами: жена с дочкой на поезде, а Александр — на самолете. Однако, посадив близких в вагон, Александр пропал. Об этой истории рассказывает «КП — Екатеринбург».
Мужчина перестал выходить на связь. Поскольку его сим-карта была зарегистрирована на жену, то она заказала детализацию звонков и выяснила, что Александр звонил в службу спасения по номеру 112. Однако выяснить, о чем конкретно он разговаривал, не удалось, разговор не записался.
В Адлере родные мужчины обошли морги и больницы, но безрезультатно. К его поискам подключились полицейские, Следственный комитеты и волонтеры.
Недавно камера наружного наблюдения запечатлела человека, очень похожего на Александра, недалеко от озера по дороге в аэропорт. Действительно ли это он — пока не понятно. По словам Ирина, жены пропавшего екатеринбуржца, полиция не посвящает их в подробности. Также женщина не верит, что супруг мог уйти из семьи. Она считает, что на него напали, так как на карте у него было много денег.
В Березовском уже несколько суток продолжается поиск пропавшей 15-летней школьницы.