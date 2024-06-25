Заметили около аэропорта: появились новости о пропавшем в Сочи екатеринбуржце

Недавно камера наружного наблюдения запечатлела человека, очень похожего на Александра, недалеко от озера по дороге в аэропорт. Действительно ли это он — пока не понятно. По словам Ирина, жены пропавшего екатеринбуржца, полиция не посвящает их в подробности. Также женщина не верит, что супруг мог уйти из семьи. Она считает, что на него напали, так как на карте у него было много денег.