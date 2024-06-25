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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Пропавшего в Сочи екатеринбуржца видели около озера по дороге в аэропорт

Заметили около аэропорта: появились новости о пропавшем в Сочи екатеринбуржце

25 июня 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney

Пропавшего в Сочи екатеринбуржца видели около озера по дороге в аэропорт

В Сочи продолжают искать пропавшего в Сочи жителя Екатеринбурга. 36-летний Александр бесследно исчез по дороге в адлерский аэропорт. Однако недавно его заметили рядом с местным озером.

Семья, отдыхавшая в Сочи, домой должна была добираться разными способами: жена с дочкой на поезде, а Александр — на самолете. Однако, посадив близких в вагон, Александр пропал. Об этой истории рассказывает «КП — Екатеринбург».

Мужчина перестал выходить на связь. Поскольку его сим-карта была зарегистрирована на жену, то она заказала детализацию звонков и выяснила, что Александр звонил в службу спасения по номеру 112. Однако выяснить, о чем конкретно он разговаривал, не удалось, разговор не записался.

В Адлере родные мужчины обошли морги и больницы, но безрезультатно. К его поискам подключились полицейские, Следственный комитеты и волонтеры.

Недавно камера наружного наблюдения запечатлела человека, очень похожего на Александра, недалеко от озера по дороге в аэропорт. Действительно ли это он — пока не понятно. По словам Ирина, жены пропавшего екатеринбуржца, полиция не посвящает их в подробности. Также женщина не верит, что супруг мог уйти из семьи. Она считает, что на него напали, так как на карте у него было много денег.

В Березовском уже несколько суток продолжается поиск пропавшей 15-летней школьницы.

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