Запретят ли ношение хиджаба в России

Алиева также напомнила про реформы Петра Первого с насаждением иностранного дресс-кода и принудительным бритьем бород, что приводило к многочисленным конфликтам. В современной России Конституция дает право на образование независимо от религиозной и национальной принадлежности, и право на свободу вероисповедания. Юрист также отмечает, что поводы для ношения головного убора могут быть и медицинскими. Введение дополнительных запретов ей кажется необоснованным, — пишет издание «Новые Известия».