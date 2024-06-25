Запретят ли ношение хиджаба в России

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Решение вызвало волну критики в Таджикистане и за его пределами. В соцсетях появились сообщения о том, что чиновники заставляют женщин снимать хиджабы и носить платки как обычную одежду. Эксперты обратили внимание на то, что термин «хиджаб» охватывает любой вид платка, который закрывает голову, уши и шею. В то время как обычный платок оставляет шею открытой.
В России в мае этого года подобную инициативу выдвинул Владислав Даванков, предложивший запретить ношение религиозной одежды в школах и вузах. Эта идея вызвала негативную реакцию в обществе, и в сети появилась петиция против запрета хиджабов в учебных заведениях.
Правозащитница Марьям Алиева выразила озабоченность запретом хиджаба, назвав его «оскорблением чувств верующих». Она указала на противоречие запрета 28-й статье Конституции, гарантирующей свободу вероисповедания, и предупредила о риске социальной изоляции мусульманок.
Алиева считает, что запрет может привести к усилению национально-религиозных конфликтов и отрицательно повлиять на социально-экономическое развитие страны.
Также в России появилась Петиция на фоне нескольких инцидентов с девушками в мусульманской одежде. Так, в начале прошлого года 5 студенток из Дагестана были отчислены из медицинского училища в Ростовской области за ношение хиджабов. После волны общественного возмущения их восстановили в училище.
Особые споры вызвало ношение религиозной одежды в учебных заведениях. Недавно в Ивановском медицинском университете преподаватель сказал студентке-мусульманке прочитать стихотворение о вреде хиджаба. Социальные сети вуза опровергли информацию о происшествии, назвав ее «спекуляцией».
Алиева также напомнила про реформы Петра Первого с насаждением иностранного дресс-кода и принудительным бритьем бород, что приводило к многочисленным конфликтам. В современной России Конституция дает право на образование независимо от религиозной и национальной принадлежности, и право на свободу вероисповедания. Юрист также отмечает, что поводы для ношения головного убора могут быть и медицинскими. Введение дополнительных запретов ей кажется необоснованным, — пишет издание «Новые Известия».
Кроме того, ВЦИОМ проводил опросы, показавшие рост толерантности россиян по отношению к хиджабам в учебных заведениях: среди молодежи она достигла 73%, а среди последователей ислама — 68%.
Напомним, ранее в Свердловской области муфтий одобрил запрет ношения никабов.