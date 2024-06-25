Житель Екатеринбурга перевел мошенникам два миллиона рублей

По сообщению пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, к ним обратился местный житель с заявлением о том, что накануне ему позвонил якобы сотрудник сервиса «Госуслуги». Он сообщил, что злоумышленники завладели его аккаунтом и пытаются получить кредиты.



Дабы пресечь действия преступников, парню посоветовали оформить так называемый «зеркальный кредит» и перевести его на некий безопасный счет. Потерпевший не заподозрил подвоха, сперва увеличил лимит по кредитной карте до 920 тысяч, а затем оформил кредит еще на 1 миллион. Эти средства мужчина обналичил и несколькими операциями перевел на счет мошенников. Позже в банке сотрудники сообщили ему, что он стал жертвой злоумышленников.



Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники банков, «Госуслуг» или иных сервисов никогда не звонят клиентам и не просят оформлять «зеркальные кредиты». Если вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо обратиться в отделение банка по месту жительства и уточнить информацию.