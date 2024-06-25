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Житель Екатеринбурга перевел мошенникам два миллиона рублей

Житель Екатеринбурга перевел мошенникам два миллиона рублей

25 июня 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге мошенники обманом заставили мужчину оформить «зеркальный кредит» и перевести им порядка 2 млн рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, к ним обратился местный житель с заявлением о том, что накануне ему позвонил якобы сотрудник сервиса «Госуслуги». Он сообщил, что злоумышленники завладели его аккаунтом и пытаются получить кредиты.

Дабы пресечь действия преступников, парню посоветовали оформить так называемый «зеркальный кредит» и перевести его на некий безопасный счет. Потерпевший не заподозрил подвоха, сперва увеличил лимит по кредитной карте до 920 тысяч, а затем оформил кредит еще на 1 миллион. Эти средства мужчина обналичил и несколькими операциями перевел на счет мошенников. Позже в банке сотрудники сообщили ему, что он стал жертвой злоумышленников.

Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники банков, «Госуслуг» или иных сервисов никогда не звонят клиентам и не просят оформлять «зеркальные кредиты». Если вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо обратиться в отделение банка по месту жительства и уточнить информацию.

Напомним, ранее стало известно, что жителю Екатеринбурга дали 4 года колонии за обман пенсионера из Краснотурьинска. Мужчина отдал злоумышленнику почти 1,5 миллиона рублей.

Житель Екатеринбурга повелся на новую схему мошенников
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#Ирина Кирилова#Полиция#Деньги#Криминал#Мошенничество#Екатеринбург#Инцидент
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