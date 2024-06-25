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Житель Свердловской области забил насмерть кочергой своего знакомого

Житель села в Свердловской области обвиняется в превышении самообороны

25 июня 2024, 07:19
Фото: 1MI

Житель Свердловской области забил насмерть кочергой своего знакомого

Житель села Покровское в Каменском районе находится под следствием за превышение самообороны во время нападения его приятеля. Происшествие случилось в феврале 2024 года.

Мужчины вместе употребляли алкоголь и в какой-то момент они начали ссориться. Один из них схватил кочергу и ударил обвиняемого по голове.

Тогда свердловчанин вырвал кочергу из его рук и нанес знакомому удары, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

От полученных травм потерпевший скончался. Мужчину вскоре задержали и возбудили уголовное дело за превышение самообороны. После завершения расследования материалы отправили в суд.

Напомним, в ноябре 2023 года житель поселка в Екатеринбурге чуть не зарезал соседа из-за неприязненного отношения к нему.

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