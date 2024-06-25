Житель села в Свердловской области обвиняется в превышении самообороны

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Мужчины вместе употребляли алкоголь и в какой-то момент они начали ссориться. Один из них схватил кочергу и ударил обвиняемого по голове.
Тогда свердловчанин вырвал кочергу из его рук и нанес знакомому удары, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
От полученных травм потерпевший скончался. Мужчину вскоре задержали и возбудили уголовное дело за превышение самообороны. После завершения расследования материалы отправили в суд.
Напомним, в ноябре 2023 года житель поселка в Екатеринбурге чуть не зарезал соседа из-за неприязненного отношения к нему.