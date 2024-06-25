Жители Свердловской области более 200 раз нарушили противопожарный режим

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Многие из нарушителей разводили открытый огонь в местах, не предназначенных для этого, рассказали в областном Департаменте информполитики.
По словам свердловского министра природных ресурсов Дениса Мамонтова, большинство пожаров в леах вспыхивают по вине людей. В связи с этим патрули продолжают ежедневно пресекать замеченные нарушения.
Всего в уральском регионе выписано 76 штрафов за нарушения пожарной безопасности на общую сумму 7 000 000 рублей.
Напомним, в Свердловской области местные жители заплатят около 700 тысяч за несоблюдение противопожарного режима.