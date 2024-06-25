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Published Сегодня, 05:58

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Жители Свердловской области более 200 раз нарушили противопожарный режим

Жители Свердловской области более 200 раз нарушили противопожарный режим

25 июня 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области было выявлено более 200 нарушений противопожарного режима в течение предыдущей недели.

Многие из нарушителей разводили открытый огонь в местах, не предназначенных для этого, рассказали в областном Департаменте информполитики.

По словам свердловского министра природных ресурсов Дениса Мамонтова, большинство пожаров в леах вспыхивают по вине людей. В связи с этим патрули продолжают ежедневно пресекать замеченные нарушения.

Всего в уральском регионе выписано 76 штрафов за нарушения пожарной безопасности на общую сумму 7 000 000 рублей.

Напомним, в Свердловской области местные жители заплатят около 700 тысяч за несоблюдение противопожарного режима.

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