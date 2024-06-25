Жительница Свердловской области угодила в больницу после аварии в Стамбуле

Уроженка Свердловской области Елизавета Савичева проводила отпуск в Турции. Автомобиль, на котором девушка направлялась в Стамбул, сломался и остановился на обочине. В тот момент в него на большой скорости влетел другой автомобиль. Удар был такой силы, что машина с Елизаветой перевернулась несколько раз и ударилась в другое авто. О происшествии порталу E1 сообщила мама девушки.



После ДТП Елизавету доставили в ближайшую больницу, где врачи диагностировали у девушки 15 переломов и множественные ушибы. К ней пострадавшей вылетела сестра.



Мама Елизаветы также сообщила, что изначально, по словам турецких врачей, девушка была в состоянии выдержать перелет в Россию, но теперь они изменили мнение и девушке придется пройти лечение в Стамбуле, прежде чем ее состояние позволит выдержать долгий перелет.