Жительница Свердловской области угодила в больницу после аварии в Стамбуле

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Уроженка Свердловской области Елизавета Савичева проводила отпуск в Турции. Автомобиль, на котором девушка направлялась в Стамбул, сломался и остановился на обочине. В тот момент в него на большой скорости влетел другой автомобиль. Удар был такой силы, что машина с Елизаветой перевернулась несколько раз и ударилась в другое авто. О происшествии порталу E1 сообщила мама девушки.
После ДТП Елизавету доставили в ближайшую больницу, где врачи диагностировали у девушки 15 переломов и множественные ушибы. К ней пострадавшей вылетела сестра.
Мама Елизаветы также сообщила, что изначально, по словам турецких врачей, девушка была в состоянии выдержать перелет в Россию, но теперь они изменили мнение и девушке придется пройти лечение в Стамбуле, прежде чем ее состояние позволит выдержать долгий перелет.
Напомним, в прошлом году в июне в Турции случилась смертельная авария с пассажирским автобусом. В момент происшествия в салоне находился мужчина из Екатеринбурга.