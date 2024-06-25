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Жительница Свердловской области попала в ДТП в Турции

Жительница Свердловской области угодила в больницу после аварии в Стамбуле

25 июня 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Свердловской области попала в ДТП в Турции

Жительница города Березовский Свердловской области попала в крупное ДТП в Турции. В результате аварии пострадавшую доставили в больницу с множественными переломами.

Уроженка Свердловской области Елизавета Савичева проводила отпуск в Турции. Автомобиль, на котором девушка направлялась в Стамбул, сломался и остановился на обочине. В тот момент в него на большой скорости влетел другой автомобиль. Удар был такой силы, что машина с Елизаветой перевернулась несколько раз и ударилась в другое авто. О происшествии порталу E1 сообщила мама девушки.

После ДТП Елизавету доставили в ближайшую больницу, где врачи диагностировали у девушки 15 переломов и множественные ушибы. К ней пострадавшей вылетела сестра.

Мама Елизаветы также сообщила, что изначально, по словам турецких врачей, девушка была в состоянии выдержать перелет в Россию, но теперь они изменили мнение и девушке придется пройти лечение в Стамбуле, прежде чем ее состояние позволит выдержать долгий перелет.

Напомним, в прошлом году в июне в Турции случилась смертельная авария с пассажирским автобусом. В момент происшествия в салоне находился мужчина из Екатеринбурга.

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