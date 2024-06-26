400 домовладений в Нижнем Тагиле подключат к газовому отоплению в 2024 году

Представитель мэрии добавил, что в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется строительство и реконструкция сетей газоснабжения по 24 объектам, общая протяженность которых составляет 64,9 километров. Она предусматривает врезку к 1805 домам, собственники 684 из которых уже заключили договоры на поставку газа с «ГАЗЭКС». В 2025 году будет реконструировано еще 22 объекта на 116,5 километрах. На этих участках 790 собственников также обратились за договорами к ресурсникам.