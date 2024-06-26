400 домовладений в Нижнем Тагиле подключат к газовому отоплению в 2024 году

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
О том, как проводится реализация комплексного плана по газификации домовладений в Нижнем Тагиле, представители мэрии, министерств и ресурсоснабжающих организаций обсудили на совещании у главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. По информации заммэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, на текущий момент в 230 домов уже провели газ. Работы выполняет МУП «Тагилдорстрой», у которого заключен соответствующий контракт с МКУ «Служба экологической безопасности».
По договору в течение года 400 домов в 2024 году должны быть переведены. Работы выполняются с опережением плана, предусмотренного контрактом. На текущий момент завершены строительно-монтажные работы по 298 домам, осуществлен пуск газа в 230 домовладений, — передает корреспондент TagilCity.ru информацию Егора Копысова.
Всего было освоено 62,8 миллиона рублей. Еще предстоит реализовать 38,3 миллиона рублей. Планируется закончить выполнение по данному контракту до 1 августа 2024 года. В дальнейшем мэрия планирует заключить двухгодовой договор, чтобы продолжить работы. Его сумма составит более 280 миллионов рублей.
Мы планируем заключить контракт сразу на два года, на 282,9 миллиона рублей для газификации 1112 домов. Вносятся необходимые изменения в соглашение, — пояснил Копысов.
Вместе с тем в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в планах на 2024 год перевести на новый вид отопления 550 домов. Об этом на совещании присутствующим напомнили представители проекта «Чистый воздух».
План на 2025 год — 962 дома. Надо понимать, какие будут темпы, все ли есть нулевые врезки, обеспечена ли техническая готовность и какие есть риски, — сообщил Михаил Щербаков, заместитель руководителя федерального проекта «Чистый воздух».
В мэрии города пояснили, что реализация в Нижнем Тагиле будет достигнута к 1 декабря текущего года.
Планируем реализацию в 550 домовладениях до 1 декабря 2024 года, если позволит ситуация, будем работать с опережением, — уточнил Егор Копысов.
Представитель мэрии добавил, что в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется строительство и реконструкция сетей газоснабжения по 24 объектам, общая протяженность которых составляет 64,9 километров. Она предусматривает врезку к 1805 домам, собственники 684 из которых уже заключили договоры на поставку газа с «ГАЗЭКС». В 2025 году будет реконструировано еще 22 объекта на 116,5 километрах. На этих участках 790 собственников также обратились за договорами к ресурсникам.
Помимо этого в текущем году завершились начатые в прошлом году работы на котельных.
В соответствии с комплексным планом, у нас в текущем году завершились мероприятия по реконструкции газовых котельных — №21 и 31. По обоим объектам получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Вывели из эксплуатации котельные №78, произошла оптимизация технологических процессов на котельной №93. По информации ресурсоснабжающей организации, все работы выполнены в полном объеме, — сообщил Егор Копысов.