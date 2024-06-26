АКАР Урал представит новый рейтинг рекламных агентств Урала

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По словам директора уральской Ассоциации коммуникационных агентств России Василия Рубана, топ рекламных компаний региона готовится уже третий раз подряд. Это помогает понять, кто на рынке является лидером, а также делает легче выбор предпринимателей для сотрудничества в воплощении рекламных акций, рассказали в пресс-службе АКАР Урала.
Так, два года назад объемы, которые заявили участники рейтинга, были более 2 000 000 000 рублей. В предыдущем году данный объем был свыше 2,7 миллиарда. Рост произошел из-за новых агентств, участвующих в топе, что показывает активное развитие рынка рекламы на Урале.
Глава комитета по исследованиям и начальник агентства AMG Сергей Балакирев рассказал, что в 2024 году вероятно увеличение местного рынка от 20%. Так, многие агентства увеличивают клиентский пул рекламодателей — как региональных брендов, так и брендов из других федеральных округов.
Кроме того, на развитие регионального рынка повлияло новое развитие в PR-маркетинге по привлечению новых кадров в предпринимательстве. Так, компании стали нередко пользоваться классической рекламой, чтобы решить проблему с кадровым дефицитом.
Рейтинг в 2024 году складывается из нескольких условий: оборота услуг рекламы, известности, уровня клиентского сервиса и готовности к рекомендациям. В рейтинге может участвовать агентство с оборотом в год от 10 000 000 рублей и количеством сотрудников от пяти человек.
Заявки можно подавать до 10 августа. Обновленный рейтинг планируется представить на Национальном рекламном форуме в Екатеринбурге в сентябре. Информационным партнером форума является TagilCity.ru.