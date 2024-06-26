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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

АКАР Урал представит новый рейтинг рекламных агентств Урала

АКАР Урал представит новый рейтинг рекламных агентств Урала

26 июня 2024, 09:38
Фото: АКАР Урал
АКАР Урал принимает заявки на участие в рейтинге уральских агентств по рекламе. Этот продукт помогает получить достоверную информацию о рынке, а также об уровне уральского клиентского сервиса рекламы.

По словам директора уральской Ассоциации коммуникационных агентств России Василия Рубана, топ рекламных компаний региона готовится уже третий раз подряд. Это помогает понять, кто на рынке является лидером, а также делает легче выбор предпринимателей для сотрудничества в воплощении рекламных акций, рассказали в пресс-службе АКАР Урала.

Так, два года назад объемы, которые заявили участники рейтинга, были более 2 000 000 000 рублей. В предыдущем году данный объем был свыше 2,7 миллиарда. Рост произошел из-за новых агентств, участвующих в топе, что показывает активное развитие рынка рекламы на Урале.

Глава комитета по исследованиям и начальник агентства AMG Сергей Балакирев рассказал, что в 2024 году вероятно увеличение местного рынка от 20%. Так, многие агентства увеличивают клиентский пул рекламодателей — как региональных брендов, так и брендов из других федеральных округов.

Кроме того, на развитие регионального рынка повлияло новое развитие в PR-маркетинге по привлечению новых кадров в предпринимательстве. Так, компании стали нередко пользоваться классической рекламой, чтобы решить проблему с кадровым дефицитом.

Рейтинг в 2024 году складывается из нескольких условий: оборота услуг рекламы, известности, уровня клиентского сервиса и готовности к рекомендациям. В рейтинге может участвовать агентство с оборотом в год от 10 000 000 рублей и количеством сотрудников от пяти человек.

Заявки можно подавать до 10 августа. Обновленный рейтинг планируется представить на Национальном рекламном форуме в Екатеринбурге в сентябре. Информационным партнером форума является TagilCity.ru.

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