АКАР Урал представит новый рейтинг рекламных агентств Урала

Рейтинг в 2024 году складывается из нескольких условий: оборота услуг рекламы, известности, уровня клиентского сервиса и готовности к рекомендациям. В рейтинге может участвовать агентство с оборотом в год от 10 000 000 рублей и количеством сотрудников от пяти человек.