Действительно ли с возрастом к людям приходит мудрость?

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
О том, действительно ли данная аксиома верна, и все ли из нас с годами становятся мудрыми старцами — в нашем материале.
У многих народов стариков принято считать источником жизненного опыта и бесценной информации. Однако представители мира науки не спешат соглашаться с тем, что мудрость находится в прямой зависимости от количества прожитых лет. На формирование этого качества влияют не столько годы, сколько личностные характеристики — эмоциональный интеллект, культура поведения и когнитивные способности в целом, сообщает newia.ru.
Еще со времен Аристотеля сформировалось множество теорий относительно того, что может считаться мудростью. Если объединить их все, мудрость можно рассматривать как сочетание эмоциональных и межличностных составляющих — способности оценивать обстоятельства с нескольких точек зрения, контролировать собственные эмоции и проявлять эмпатию, а также стремления к достижению общего блага.
Таким образом, можно сделать вывод, что мудрость — это накопленный опыт и способность к его самостоятельному анализу, а также умение сопереживать, контролировать эмоции и оценивать события в перспективе. По большей части с годами люди и в самом деле мудреют, приобретая навыки управления эмоциями и способность делать выводы на основании своих и чужих ошибок.