Драка со стрельбой случилась в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Как рассказали очевидцы, у одного мужчины в результате стрельбы оказалось ранение в ногу, другой ранен в грудь, пишет «КП-Екатеринбург».
В полиции Екатеринбурга рассказали, что информация по данному происшествию в настоящий момент уточняется.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестный устроил стрельбу и драку около известного в городе клуба. Также он ранил ножом охранника, который попытался остановить дебошира. По какой причине произошел конфликт — неизвестно.
Вскоре мужчину успокоили с помощью перцового баллончика и травматического оружия.