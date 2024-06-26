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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Драка со стрельбой случилась в центре Екатеринбурга

Драка со стрельбой случилась в центре Екатеринбурга

26 июня 2024, 10:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошла драка со стрельбой около ресторана на улице Радищева. Инцидент случился 26 июня 2024 года.

Как рассказали очевидцы, у одного мужчины в результате стрельбы оказалось ранение в ногу, другой ранен в грудь, пишет «КП-Екатеринбург».

В полиции Екатеринбурга рассказали, что информация по данному происшествию в настоящий момент уточняется.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестный устроил стрельбу и драку около известного в городе клуба. Также он ранил ножом охранника, который попытался остановить дебошира. По какой причине произошел конфликт — неизвестно.

Вскоре мужчину успокоили с помощью перцового баллончика и травматического оружия.

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