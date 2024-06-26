Как сообщает newkhakasiya.online, футбольная команда Англии на прошедших трех матчах чемпионата Европы 2024 года забила всего два гола. Однако неожиданное объяснение появилось со стороны друида по имени Артур Пендрагон, который связал слабую игру футболистов с экологическими активистами из организации Just Stop Oil. Экоактивисты осквернили древний монумент — Стоунхендж, осыпав его порошком оранжевого цвета и, по мнению Пендрагона, тем самым связь с духами была нарушена и «затруднена передача мыслей сборной Англии».