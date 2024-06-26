Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Как сообщает newkhakasiya.online, футбольная команда Англии на прошедших трех матчах чемпионата Европы 2024 года забила всего два гола. Однако неожиданное объяснение появилось со стороны друида по имени Артур Пендрагон, который связал слабую игру футболистов с экологическими активистами из организации Just Stop Oil. Экоактивисты осквернили древний монумент — Стоунхендж, осыпав его порошком оранжевого цвета и, по мнению Пендрагона, тем самым связь с духами была нарушена и «затруднена передача мыслей сборной Англии».
Организация Just Stop Oil, основанная два года назад, стала объектом общего осуждения в обществе из-за их дерзких акций в защиту окружающей среды, направленных на срыв различных спортивных и культурных мероприятий.
В том числе экологические активисты, входящие в эту организацию, выбегали на трассу «Формулы-1», подвергая опасности пилотов и самих себя, мешали проводить чемпионат мира по снукеру, приклеивали себя к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи, обливали «Подсолнухи» Ван Гога томатным супом, а «Стог сена» Моне — картофельным пюре.
Стоит отметить, что футбольные болельщики высказывают мнение, что проблема в слабых выступлениях сборной Англии лежит не во вмешательстве экологических активистов, а в тактике, выбранной тренером Гаретом Саутгейтом.
В осквернении Стоунхенджа виноваты студентка Оксфорда, которой 21 год, и 73-летний житель Бирмингема. На данный момент они находятся под арестом.