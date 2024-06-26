Екатеринбургского экс-министра дважды объявляли в розыск за время его участия в СВО

В СМИ сообщали, что Пьянков занимается тыловым обеспечением и был дважды ранен, однако подтверждающих документов следователь не нашел. Отъезд для участия в спецоперации произошел незадолго до завершения сроков ознакомления с материалами уголовного дела. Отмечается, что дело МУГИСО расследуется с 2016 года.