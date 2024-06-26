Екатеринбургского экс-министра дважды объявляли в розыск за время его участия в СВО

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
мугисоЧиновника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, а также в присвоении и растрате средств. Об этом сообщает источник ЕАН.
Как стало известно, защита Пьянкова дважды обжаловала решение об объявлении его в розыск, и Ленинский суд отменял его. Несмотря на это, следователь 4-го отдела СК по особо важным делам, ведущий дело Пьянкова, игнорирует справки об участии экс-министра в СВО.
В СМИ сообщали, что Пьянков занимается тыловым обеспечением и был дважды ранен, однако подтверждающих документов следователь не нашел. Отъезд для участия в спецоперации произошел незадолго до завершения сроков ознакомления с материалами уголовного дела. Отмечается, что дело МУГИСО расследуется с 2016 года.
Ранее сообщалось, что Алексей Пьянков был мобилизован без опыта службы в армии.