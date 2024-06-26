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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

Екатеринбургского экс-министра дважды объявляли в розыск за время его участия в СВО

Екатеринбургского экс-министра дважды объявляли в розыск за время его участия в СВО

26 июня 2024, 12:27. Обновлено в 12:29
Фото: 1MI
Бывшего главу регионального министерства госимущества Алексея Пьянькова два раза подряд объявили в розыск.

мугисоЧиновника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, а также в присвоении и растрате средств. Об этом сообщает источник ЕАН.

Как стало известно, защита Пьянкова дважды обжаловала решение об объявлении его в розыск, и Ленинский суд отменял его. Несмотря на это, следователь 4-го отдела СК по особо важным делам, ведущий дело Пьянкова, игнорирует справки об участии экс-министра в СВО.

В СМИ сообщали, что Пьянков занимается тыловым обеспечением и был дважды ранен, однако подтверждающих документов следователь не нашел. Отъезд для участия в спецоперации произошел незадолго до завершения сроков ознакомления с материалами уголовного дела. Отмечается, что дело МУГИСО расследуется с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Алексей Пьянков был мобилизован без опыта службы в армии.

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#Евгения Сафина#Общество#Происшествия#МУГИСО#Министр#18+#Екатеринбург
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