tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Экскурсионный трамвай в Нижнем Тагиле временно парализовал движение транспорта

Экскурсионный трамвай сошел с рельсов в Нижнем Тагиле

26 июня 2024, 08:27
Фото: tagilcity.ru

Экскурсионный трамвай в Нижнем Тагиле временно парализовал движение транспорта

26 июня в Нижнем Тагиле экскурсионный трамвай внезапно сошел с рельс на остановке Островского. Это привело к временному параличу движения трамваев. Пострадавших нет. Возобновить движение рельсового транспорта удалось через час после инцидента.

В результате инцидента, на некоторое время было приостановлено движение трамваев.Согласно информации, предоставленной сервисом «Яндекс.Карты», в момент происшествия на маршруте находилось несколько трамваев, ожидавших возобновления движения.Ремонтная бригада быстро прибыла на место происшествия и приступила к устранению проблемы. Трамвай был восстановлен и вернулся на маршрут через час после инцидента.

Новый трамвай экскурсионный сошел с рельсов. Пассажиров внутри нет, приехала аварийка, ходят, что-то смотрят снизу. Следом за ним другой трамвай стоит, за ним еще один. Затор уже образовался, — рассказала редакции TagilCity.ru Александра, очевидец инцидента.

Подобная ситуация произошла в Екатеринбурге. Трамвай, на котором в тот момент ехали пассажиры, сошел с рельсов на перекрестке Блюхера — Мира. Произошел инцидент еще 13 июня 2024 года.

Трамвай с пассажирами в Екатеринбурге сошел с рельсов
Узнать подробнее
Читайте также:
Проезд в трамвае в Нижнем Тагиле подорожает с 1 июляТаксист в Нижнем Тагиле влетел в трамвай и травмировал свою пассажирку
#Артем Карнаухов#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Свердловская область#Город#Тагильский трамвай#Трамвай#Сход с рельсов#Сход трамвая с рельсов#Екатеринбург#Затор#Инцидент#Трамвайное движение
Подпишитесь
Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублей
Сегодня, 09:16
Массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в Свердловской области
Сегодня, 06:15
Фильм о поисковом отряде из Екатеринбурга победил на престижном фестивале
Сегодня, 08:13
В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
Сегодня, 03:37
С погибшим на СВО жителем села попрощаются под Нижним Тагилом
Сегодня, 05:56