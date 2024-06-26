Экскурсионный трамвай сошел с рельсов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В результате инцидента, на некоторое время было приостановлено движение трамваев.Согласно информации, предоставленной сервисом «Яндекс.Карты», в момент происшествия на маршруте находилось несколько трамваев, ожидавших возобновления движения.Ремонтная бригада быстро прибыла на место происшествия и приступила к устранению проблемы. Трамвай был восстановлен и вернулся на маршрут через час после инцидента.
Новый трамвай экскурсионный сошел с рельсов. Пассажиров внутри нет, приехала аварийка, ходят, что-то смотрят снизу. Следом за ним другой трамвай стоит, за ним еще один. Затор уже образовался, — рассказала редакции TagilCity.ru Александра, очевидец инцидента.
Подобная ситуация произошла в Екатеринбурге. Трамвай, на котором в тот момент ехали пассажиры, сошел с рельсов на перекрестке Блюхера — Мира. Произошел инцидент еще 13 июня 2024 года.