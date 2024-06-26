Экскурсионный трамвай сошел с рельсов в Нижнем Тагиле

В результате инцидента, на некоторое время было приостановлено движение трамваев.Согласно информации, предоставленной сервисом «Яндекс.Карты», в момент происшествия на маршруте находилось несколько трамваев, ожидавших возобновления движения.Ремонтная бригада быстро прибыла на место происшествия и приступила к устранению проблемы. Трамвай был восстановлен и вернулся на маршрут через час после инцидента.