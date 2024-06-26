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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Рабочий завода в Серове погиб из-за удара током

Электромонтера в Серове не стало во время рабочего дня

26 июня 2024, 08:20
Фото: 1MI

Рабочий завода в Серове погиб из-за удара током

В Серове скончался сотрудник завода из-за удара током. Происшествие случилось рано утром 26 июня 2024 года.

Мужчина, находившись в цехе по производству ферросплавов, менял электродвигатель. В какой-то момент он получил удар током, из-за которого скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По факту гибели сотрудника предприятия в надзорном органе начали проверку, во время которой будет оценено соблюдение закона об охране труда, а также сотрудники прокуратуры установят человека, ответственного за технику безопасности.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, рабочего в Ревде насмерть придавило бетонным кольцом в колодце.

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