Электромонтера в Серове не стало во время рабочего дня

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Мужчина, находившись в цехе по производству ферросплавов, менял электродвигатель. В какой-то момент он получил удар током, из-за которого скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По факту гибели сотрудника предприятия в надзорном органе начали проверку, во время которой будет оценено соблюдение закона об охране труда, а также сотрудники прокуратуры установят человека, ответственного за технику безопасности.
По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, рабочего в Ревде насмерть придавило бетонным кольцом в колодце.