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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 09:09

Фильм команды из Екатеринбурга победил на фестивале короткометражек

Фильм о поисковом отряде из Екатеринбурга победил на престижном фестивале

26 июня 2024, 08:13
Фото: Роберт Карапетян

Фильм команды из Екатеринбурга победил на фестивале короткометражек

Фильм «Найден, жив» о поисковом отряде из Екатеринбурга, режиссеров Роберт Карапетян и Екатерины Тимошенко, признан лучшим в основной номинации «Документальный фильм» Международного кинофестиваля Ural Shorts.

Картина представляет собой драматический веб-сериал о деятельности поисково-спасательного отряда «Прорыв», занимающегося поиском пропавших людей. Премьерный показ состоялся в июле 2020 года. О победе на фестивале в социальных сетях сообщил один из режиссеров Роберт Карапетян.

Победа в фестивале стала неожиданностью, участников было много. Больше рад не столько за съемочную группу и студию-производителя «Уралфильм», сколько за наших героев, ведь это и их победа! ,— рассказал TagilCity.ru Роберт Карапетян.
Фото: Роберт Карапетян

Главная цель фильма, по его словам, заключалась в том, чтобы рассказать людям о поисковом отряде «Прорыв». О том, чем он занимается, ибо многие даже не догадываются, как много людей по разным причинам пропадают ежедневно.

Это и деменция у пожилых, и подростки-бегунки, и грибники, и даже криминал. Большая часть работы поисковиков остается за кадром. Мы попытались прожить некоторое время с ними, чтобы показать какую важную и большую работу делают волонтеры, — рассказывает Карапетян.

Большую часть работы волонтеры делают за свои деньги и ничего не получают взамен. Недавно неравнодушные жители Березовского буквально за месяц собрали 500.000 тысяч и подарили отряду квадрокоптер. Он существенно облегчит работу поисковиков, но для более быстрой работы отряда необходима более системная поддержка.

Международный кинофестиваль Ural Shorts проходит четыре раза в год. Один раз среди победителей сезонов проходит конкурс за главные награды фестиваля.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге стартовали съемки фильма о Павле Бажове по воспоминаниям его дочери.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Конкурс#Победа#Фильм#Режиссер#Екатеринбург#Поисковик#Волонтер
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