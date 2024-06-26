Фильм о поисковом отряде из Екатеринбурга победил на престижном фестивале

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Картина представляет собой драматический веб-сериал о деятельности поисково-спасательного отряда «Прорыв», занимающегося поиском пропавших людей. Премьерный показ состоялся в июле 2020 года. О победе на фестивале в социальных сетях сообщил один из режиссеров Роберт Карапетян.
Победа в фестивале стала неожиданностью, участников было много. Больше рад не столько за съемочную группу и студию-производителя «Уралфильм», сколько за наших героев, ведь это и их победа! ,— рассказал TagilCity.ru Роберт Карапетян.
Главная цель фильма, по его словам, заключалась в том, чтобы рассказать людям о поисковом отряде «Прорыв». О том, чем он занимается, ибо многие даже не догадываются, как много людей по разным причинам пропадают ежедневно.
Это и деменция у пожилых, и подростки-бегунки, и грибники, и даже криминал. Большая часть работы поисковиков остается за кадром. Мы попытались прожить некоторое время с ними, чтобы показать какую важную и большую работу делают волонтеры, — рассказывает Карапетян.
Большую часть работы волонтеры делают за свои деньги и ничего не получают взамен. Недавно неравнодушные жители Березовского буквально за месяц собрали 500.000 тысяч и подарили отряду квадрокоптер. Он существенно облегчит работу поисковиков, но для более быстрой работы отряда необходима более системная поддержка.
Международный кинофестиваль Ural Shorts проходит четыре раза в год. Один раз среди победителей сезонов проходит конкурс за главные награды фестиваля.
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