Газоны и мусор: под Нижним Тагилом приберут села и деревни

Контрактом предусмотрено выкашивание газонов, сгребание граблями травы и сухостоя. Также мусор, сгруженный в мешки, затем нужно погрузить в автомобили, перевезти и утилизовать. Все работы необходимо проводить до 31 декабря 2024 года. Заявки на тендер принимаются до 3 июля.