Газоны и мусор: под Нижним Тагилом приберут села и деревни

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В списке значатся 20 поселков и деревень, расположенных вблизи Нижнего Тагила. Подрядчикам будет необходимо приводить в порядок улицы, общественные территории, места рядом с памятниками.
Контрактом предусмотрено выкашивание газонов, сгребание граблями травы и сухостоя. Также мусор, сгруженный в мешки, затем нужно погрузить в автомобили, перевезти и утилизовать. Все работы необходимо проводить до 31 декабря 2024 года. Заявки на тендер принимаются до 3 июля.
Ранее стало известно, что на освещение поселка Евстюниха под Нижним Тагилом выделено 23,6 миллиона рублей.