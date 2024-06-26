tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Газоны и мусор: под Нижним Тагилом приберут села и деревни

Газоны и мусор: под Нижним Тагилом приберут села и деревни

26 июня 2024, 13:09
Фото: 1MI
На обслуживание сельских территорий Нижнего Тагила выделено три миллиона рублей. Там планируется уборка, кошение газонов, сбор сухостоя.

В списке значатся 20 поселков и деревень, расположенных вблизи Нижнего Тагила. Подрядчикам будет необходимо приводить в порядок улицы, общественные территории, места рядом с памятниками.

Контрактом предусмотрено выкашивание газонов, сгребание граблями травы и сухостоя. Также мусор, сгруженный в мешки, затем нужно погрузить в автомобили, перевезти и утилизовать. Все работы необходимо проводить до 31 декабря 2024 года. Заявки на тендер принимаются до 3 июля.

Ранее стало известно, что на освещение поселка Евстюниха под Нижним Тагилом выделено 23,6 миллиона рублей.

На благоустройство сельских территорий Среднего Урала направлено 28 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Лучшие палисадники, сельские подворья и придомовые территории выберут в Нижнем ТагилеЛетников проигнорировал вопрос о сборе денег на уборку кладбища в селе ГГОРемонт Южного подъезда в Нижнем Тагиле и ГГО планируют завершить в октябре
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Мусор#Уборка#Газон#Обслуживание#Сельские населенные пункты#Екатеринбург#Закупка
Подпишитесь
Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублей
Сегодня, 09:16
Массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в Свердловской области
Сегодня, 06:15
Фильм о поисковом отряде из Екатеринбурга победил на престижном фестивале
Сегодня, 08:13
Экскурсионный трамвай сошел с рельсов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:27
В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
Сегодня, 03:37
С погибшим на СВО жителем села попрощаются под Нижним Тагилом
Сегодня, 05:56