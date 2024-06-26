Где отдохнуть за границей жителям Свердловской области в 2024 году

Если соблюсти несколько незначительных условий, отдых будет не только интересным и комфортным, но и экономным. Так, при отправке в Египет необходимо учесть, что отдых должен быть длительным — хотя бы около месяца. Во-первых, это скажется на цене авиабилета, во-вторых, на итоговой сумме за аренду жилья. Отели в Египте очень дорогие, поэтому намного проще будет снять квартиру в городе. Жилье по вкусу можно найти на Авито или в профильных чата в Telegram. Цены там начинаются от 20 тысяч рублей. Как правило, чем дольше аренда, тем выгоднее цена.