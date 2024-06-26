Где отдохнуть за границей жителям Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Решение проблемы о том, как россиянам разнообразить летний отдых, посмотреть мир, но при этом не остаться осенью без копейки в кармане, предлагают корреспонденты издания «Новые известия». Тем, кто еще не искушен заграницей, следует задуматься о поездке в Египет или Турцию.
Если соблюсти несколько незначительных условий, отдых будет не только интересным и комфортным, но и экономным. Так, при отправке в Египет необходимо учесть, что отдых должен быть длительным — хотя бы около месяца. Во-первых, это скажется на цене авиабилета, во-вторых, на итоговой сумме за аренду жилья. Отели в Египте очень дорогие, поэтому намного проще будет снять квартиру в городе. Жилье по вкусу можно найти на Авито или в профильных чата в Telegram. Цены там начинаются от 20 тысяч рублей. Как правило, чем дольше аренда, тем выгоднее цена.
Также квартиру можно найти и на месте, когда прилетите на отдых. Достаточно зайти в жилой квартал и найти местных консьержей, которые помогут вам найти свободную жилплощадь. Но в этом случае лучше перестраховаться и на пару дней все же снять отель, хотя квартиру вы точно найдете без проблем. Насчет еды же переживать не стоит и вовсе. В Египте даже в ресторанах еда очень дешевая, но при этом очень вкусная.
Правила посещения Турции примерно одинаковые. Жилье легко можно найти в интернете. Разве что велика вероятность напороться на дома старой постройки. Как правило, ремонт там хуже и обстановка не совсем современная: ковры, диваны, кресла и снова ковры. Не смертельно, но настроение может испортить, так что с выбором нужно быть осторожнее. Существенный плюс — можно расплачиваться турецкой валютой, ввиду инфляции в стране это очень выгодно.
Чтобы точно не ошибиться, можно использовать такой же метод, что описан выше: прилетаете, ищете арендодателей и снимаете понравившуюся квартиру.
Еще одно преимущество Турции — дешевые авиабилеты. Цены начинаются от 30 тысяч рублей в обе стороны. В итоге, двухнедельный отдых на двоих, скажем, в Анталье, может стоить чуть больше 100 тысяч рублей. Главное, помните, чем дольше — тем дешевле. О тратах на еду можно не беспокоиться. Здесь она стоит чуть не дешевле, чем в Египте.
Напомним, ранее эксперты рассказывали, как изменится отдых в Крыму и Дагестане после терактов и вернут ли жителям Свердловской области деньги за путевки.