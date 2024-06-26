Глава СК приказал доложить о ситуации с малышом-инвалидом из Асбеста

Председатель ведомства уже поручил региональному управлению Следственного комитета провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах, сообщили в СК РФ. Составить доклад поручено исполняющему обязанности руководителя Следственного комитета по Свердловской области Константину Мирошниченко.



Напомним, что семья Охоткиных обратилась к Бастрыкину после того, как в результате родов их сын стал инвалидом. У него обнаружились серьезные заболевания, такие как гидроцефалия, атрофия зрительного нерва и многие другие. При этом врачи уверяют, что роды прошли нормально, а больного ребенка убитой горем матери предложили отдать в детдом.