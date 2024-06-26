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Глава СК приказал доложить о ситуации с малышом-инвалидом из Асбеста

Глава СК приказал доложить о ситуации с малышом-инвалидом из Асбеста

26 июня 2024, 12:12
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на просьбу семь из Асбеста разобраться в причинах, которые привели к инвалидности их новорожденного сына.

Председатель ведомства уже поручил региональному управлению Следственного комитета провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах, сообщили в СК РФ. Составить доклад поручено исполняющему обязанности руководителя Следственного комитета по Свердловской области Константину Мирошниченко.

Напомним, что семья Охоткиных обратилась к Бастрыкину после того, как в результате родов их сын стал инвалидом. У него обнаружились серьезные заболевания, такие как гидроцефалия, атрофия зрительного нерва и многие другие. При этом врачи уверяют, что роды прошли нормально, а больного ребенка убитой горем матери предложили отдать в детдом.

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