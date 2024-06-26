Гособвинитель заявил, что Гершкович занимался шпионажем по заданию ЦРУ

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Заседание проходило 26 июня. Судебный процесс над Эваном Гершковичем проходит в закрытом режиме. После заседания представитель прокуратуры Свердловской области Микаэль Оздоев кратко сообщил представителям СМИ позицию обвинения.
По словам Оздоева, следствие собрало документальные доказательства того, что Гершкович, действуя по заданию ЦРУ, собирал секретные сведения об одном из оборонных предприятий Свердловской области. Информация его интересовала производства и ремонта военной техники. Отмечается, что журналист действовал конспиративно. Предварительное следствие по делу вело управление ФСБ.
Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года на территории Свердловской области собирал секретные сведения об одном из оборонных предприятий, связанные с вопросами выпуска и ремонта военной техники, — заявил гособвинитель по делу американского журналиста.
Гершковичу грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.
Напомним, в СИЗО Гершкович был отправлен еще в марте прошлого года. Его обвиниле в шпионаже в отношении тагильского Уралвагонзавода.