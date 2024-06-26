Гособвинитель заявил, что Гершкович занимался шпионажем по заданию ЦРУ

По словам Оздоева, следствие собрало документальные доказательства того, что Гершкович, действуя по заданию ЦРУ, собирал секретные сведения об одном из оборонных предприятий Свердловской области. Информация его интересовала производства и ремонта военной техники. Отмечается, что журналист действовал конспиративно. Предварительное следствие по делу вело управление ФСБ.