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Губернатор Свердловской области отправил в отставку главу минстроя

Губернатор Свердловской области отправил в отставку главу минстроя

26 июня 2024, 04:41
Фото: Изображение Midjourney
Руководитель минстроя Свердловской области Михаил Волков уходит в отставку по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева.

В своей должности Волков пробудет еще до 3 августа 2024 года. Информация об этом есть в указе губернатора, пишет Ура.ру.

Волков был руководителем минстроя с 2016 года. В феврале 2024 года заканчивался срок его договора, однако глава области в последний момент его продлил по личным причинам чиновника.

После этого Волков часто отсутствовал на работе, а его обязанности исполнял Григорий Сурганов.

Напомним, в январе 2024 года ушел в отставку заместитель руководителя департамента по туризму Юрий Патанин.

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