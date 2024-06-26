Губернатор Свердловской области отправил в отставку главу минстроя

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
В своей должности Волков пробудет еще до 3 августа 2024 года. Информация об этом есть в указе губернатора, пишет Ура.ру.
Волков был руководителем минстроя с 2016 года. В феврале 2024 года заканчивался срок его договора, однако глава области в последний момент его продлил по личным причинам чиновника.
После этого Волков часто отсутствовал на работе, а его обязанности исполнял Григорий Сурганов.
Напомним, в январе 2024 года ушел в отставку заместитель руководителя департамента по туризму Юрий Патанин.