Из ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге эвакуировали посетителей

Как сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия, после прозвучавшей пожарной тревоги в торговом центре «Пекин» на «Тананском ряду», всех быстро выгнали и пока ничего не известно.