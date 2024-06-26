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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Из ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге эвакуировали посетителей

Из ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге эвакуировали посетителей

26 июня 2024, 08:04
Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»
Пожарная тревога прозвучала сегодня утром, 26 июня, в одном из торговых центров Екатеринбурга, расположенного по адресу улица Ольховская, 2. Людей, пришедших за покупками, срочно эвакуировали на улицу.

Как сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия, после прозвучавшей пожарной тревоги в торговом центре «Пекин» на «Тананском ряду», всех быстро выгнали и пока ничего не известно.

Издание URA.RU выяснило в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, что информации об отработке пожарной сигнализации не поступало.

Напомним, 23 июня эвакуация пассажиров произошла в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

#Ирина Кирилова#Происшествия#Эвакуация#Торговый центр#Люди#Екатеринбург
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