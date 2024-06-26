Из ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге эвакуировали посетителей

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Как сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на информацию от очевидцев происшествия, после прозвучавшей пожарной тревоги в торговом центре «Пекин» на «Тананском ряду», всех быстро выгнали и пока ничего не известно.
Издание URA.RU выяснило в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, что информации об отработке пожарной сигнализации не поступало.
Напомним, 23 июня эвакуация пассажиров произошла в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».