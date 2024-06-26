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Posted 26 июня, 09:12

Published 26 июня, 09:12

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Квартиру затопили соседи. Что делать?

Квартиру затопили соседи. Что делать?

26 июня 2024, 09:12
Фото: 1MI
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Если вашу квартиру затопили соседи, главное, сохранять спокойствие и реагировать оперативно. Вот пошаговый план действий.

Отключите электричество.

Прежде всего обесточьте квартиру, чтобы не произошло замыкание. Лучше сделать все через электрощит.

Остановите источник воды.

Перекройте стояки с горячей и холодной водой и попросите соседей сделать то же самое.

Вызовите аварийную службу.

Если просто перекрытие воды не остановило потоп, то вызывайте аварийную службу. Сотрудники службы смогут перекрыть воду во всем подъезде.

Сделайте фото- и видеофиксацию.

Эти кадры смогут доказать размер ущерба.

Составьте акт о затоплении.

Акт составляют представители УК, ТСЖ или ЖЭУ. В акте должен быть указан адрес квартиры, обстоятельства происшествия, перечень поврежденного имущества.

Обратитесь в страховую

Если квартира застрахована, сообщите о событии в свою страховую компанию. Не начинайте ремонт до осмотра поврежденного имущества представителем страховщика.

Проведите сушку и восстановление помещения.

Важно найти специалистов, которые помогут вам восстановить квартиру после затопления.

Примите меры для предотвращения повторного затопления.

Обсудите с соседями меры предосторожности и возможные решения, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Надеемся, наши советы помогут вам справиться с неприятной ситуацией и быстрее восстановить свою квартиру. Чтобы обезопасить себя на случай подобных происшествий в будущем, оформите полис «Оптимальное решение для квартиры» в СОГАЗе.

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