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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

Массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в Свердловской области

Массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в Свердловской области

26 июня 2024, 06:15
Фото: 1MI
Жители Свердловской области жалуются на сбой приложения WhatsApp. Аудио- и видеозвонки через мессенджер не работают уже несколько дней.

Очередной массовый сбой произошел в работе WhatsApp. Невозможно сделать звонок, сообщения работают раз от раза, уведомления тоже приходят не всегда, передает слова пользователей портал Ура.ру. Подобные проблемы наблюдаются по всей России.

У некоторых приложение не работает еще с конца прошлой недели, у кого-то технические неполадки стали наблюдаться только сегодня. Свердловчане жалуются, что сбой влияет на их работу. Приходится переходить на другие мессенджеры.

По данным сайта «Сбой.РФ» неполадок в работе приложения не найдено, при этом график количества обращений фиксирует существенный рост жалоб за последние 3 дня.

В апреле в работе WhatsАрруже происходил массовый сбой. Тогда на неисправность приложения жаловались пользователи по всему миру.

* — принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.

Напомним, в начале июня в СДЭК случился масштабный сбой.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Сбой#Жалобы#Мессенджер#Екатеринбург
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