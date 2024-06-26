Массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Очередной массовый сбой произошел в работе WhatsApp. Невозможно сделать звонок, сообщения работают раз от раза, уведомления тоже приходят не всегда, передает слова пользователей портал Ура.ру. Подобные проблемы наблюдаются по всей России.
У некоторых приложение не работает еще с конца прошлой недели, у кого-то технические неполадки стали наблюдаться только сегодня. Свердловчане жалуются, что сбой влияет на их работу. Приходится переходить на другие мессенджеры.
По данным сайта «Сбой.РФ» неполадок в работе приложения не найдено, при этом график количества обращений фиксирует существенный рост жалоб за последние 3 дня.
В апреле в работе WhatsАрруже происходил массовый сбой. Тогда на неисправность приложения жаловались пользователи по всему миру.
* — принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.
Напомним, в начале июня в СДЭК случился масштабный сбой.