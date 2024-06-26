tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Места в двух школах в Екатеринбурге переполнены

Места в двух школах в Екатеринбурге переполнены

26 июня 2024, 06:21
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге переполнены места в школах №53 и №71, которые находятся в Компрессорном микрорайоне.

Ежегодно на обе школы набирается по 12 первых классов. В каждом классе 32 ученика. По словам депутата Михаила Вечкензина, если в ближайшее время не сделать пристрой к школе №53, может получиться большая социальная напряженность, пишет «КП-Екатеринбург».

Мэр города Алексей Орлов сообщил, что он знаком с ситуацией и, так как у школы №53 территория позволяет сделать пристройку, на 2025 год будут заложены средства на проект пристроя.

Напомним, новые школы в Свердловской области, построенные в 2019–2023 годах, оказались с нарушениями площади помещений. Так, одни учреждения оказались слишком маленькими, другие слишком большими.

Новую школу на 300 мест построят в селе под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Родителям школьников в Екатеринбурге предлагают возить детей на учебу в областьВ Екатеринбурге не станут запрещать электросамокатыВ исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
#Елизавета Зиборова#Общество#Школа#Мэр#Проект#Образование#Депутат#Школы#Проблема#Микрорайон#Места#Пристройка#Екатеринбург
Подпишитесь
Более 240 проездов во дворах на Вагонке в Нижнем Тагиле требуют ремонта
Вчера, 08:04
Что вырастят, то и съедят: в Екатеринбурге депутат хочет послать школьников на грядки
Вчера, 16:20
Самозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов
Вчера, 06:36
Пропавшую девочку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске
Сегодня, 04:16
В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
Сегодня, 03:37
Семья медиков из Верхней Пышмы завоевала престижную премию
Сегодня, 03:40