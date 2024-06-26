Места в двух школах в Екатеринбурге переполнены

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Ежегодно на обе школы набирается по 12 первых классов. В каждом классе 32 ученика. По словам депутата Михаила Вечкензина, если в ближайшее время не сделать пристрой к школе №53, может получиться большая социальная напряженность, пишет «КП-Екатеринбург».
Мэр города Алексей Орлов сообщил, что он знаком с ситуацией и, так как у школы №53 территория позволяет сделать пристройку, на 2025 год будут заложены средства на проект пристроя.
Напомним, новые школы в Свердловской области, построенные в 2019–2023 годах, оказались с нарушениями площади помещений. Так, одни учреждения оказались слишком маленькими, другие слишком большими.