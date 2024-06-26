Мигрант в Екатеринбурге получил 1,5 года тюрьмы за нападение на сотрудника МЧС

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Назначенное наказание осужденный будет отбывать в колонии-поселении. Также выяснилось, что на территории РФ он находился незаконно, в связи с чего в отношении него возбудили административное дело, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Напомним, инцидент случился 10 января 2024 года. На улице Титова произошла авария с участием двух автомобилей. Мимо проезжала машина, где на пассажирском сиденье находился осужденный.
Мужчина вылез и стал предлагать помочь девушке, автомобиль которой пострадал в аварии. Сотрудники спасательной службы, поняв, что он не имеет отношения к ДТП, потребовали, чтобы он ушел и не мешал работе. Тогда мигрант ударил одного из них.
После этого в отношении него возбудили уголовное дело.