Мигрант в Екатеринбурге получил 1,5 года тюрьмы за нападение на сотрудника МЧС

Мужчина вылез и стал предлагать помочь девушке, автомобиль которой пострадал в аварии. Сотрудники спасательной службы, поняв, что он не имеет отношения к ДТП, потребовали, чтобы он ушел и не мешал работе. Тогда мигрант ударил одного из них.