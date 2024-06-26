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Мигрант в Екатеринбурге получил 1,5 года тюрьмы за нападение на сотрудника МЧС

Мигрант в Екатеринбурге получил 1,5 года тюрьмы за нападение на сотрудника МЧС

26 июня 2024, 11:41
Фото: 1MI
Суд в Екатеринбурге приговорил уроженца Закавказья к полутора годам тюремного заключения на сотрудника МЧС.

Назначенное наказание осужденный будет отбывать в колонии-поселении. Также выяснилось, что на территории РФ он находился незаконно, в связи с чего в отношении него возбудили административное дело, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент случился 10 января 2024 года. На улице Титова произошла авария с участием двух автомобилей. Мимо проезжала машина, где на пассажирском сиденье находился осужденный.

Мужчина вылез и стал предлагать помочь девушке, автомобиль которой пострадал в аварии. Сотрудники спасательной службы, поняв, что он не имеет отношения к ДТП, потребовали, чтобы он ушел и не мешал работе. Тогда мигрант ударил одного из них.

После этого в отношении него возбудили уголовное дело.

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