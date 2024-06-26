На суде над Эваном Гершковичем в Екатеринбурге присутствовала делегация из США

На судебном процессе над американским шпионом будут присутствовать сотрудники генконсульства США в России. Специально для этого они приехали в Екатеринбург.

На слушании по делу американского шпиона Эвана Гершковича в Екатеринбурге будут присутствовать генконсул США Стюарт Уилсон и вице-консул Майкл Дарбинян, сообщает КП-Екатеринбург с места событий. Весной прошлого года журналист The Wall Street Journal был арестован в Екатеринбурге сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности. Гершковичу было предъявлено обвинение в шпионской деятельности в пользу Соединенных Штатов. Как считает сторона обвинения, журналист по заданию ЦРУ собирался завладеть информацией о работе компании Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, которая занимается выпуском и ремонтом военной техники. В Екатеринбурге начнется суд над американкой за перевод денег ВСУ Узнать подробнее