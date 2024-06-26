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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

На суде над Эваном Гершковичем в Екатеринбурге присутствовала делегация из США

На суде над Эваном Гершковичем в Екатеринбурге присутствовала делегация из США

26 июня 2024, 11:48
Фото: 1MI
На судебном процессе над американским шпионом будут присутствовать сотрудники генконсульства США в России. Специально для этого они приехали в Екатеринбург.

На слушании по делу американского шпиона Эвана Гершковича в Екатеринбурге будут присутствовать генконсул США Стюарт Уилсон и вице-консул Майкл Дарбинян, сообщает КП-Екатеринбург с места событий.

Весной прошлого года журналист The Wall Street Journal был арестован в Екатеринбурге сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности. Гершковичу было предъявлено обвинение в шпионской деятельности в пользу Соединенных Штатов.

Как считает сторона обвинения, журналист по заданию ЦРУ собирался завладеть информацией о работе компании Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, которая занимается выпуском и ремонтом военной техники.

В Екатеринбурге начнется суд над американкой за перевод денег ВСУ
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#Ирина Кирилова#Суд#Криминал#США#Делегация#Журналист#Шпионаж#Екатеринбург#Американский шпион
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