На суде над Эваном Гершковичем в Екатеринбурге присутствовала делегация из США

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
На слушании по делу американского шпиона Эвана Гершковича в Екатеринбурге будут присутствовать генконсул США Стюарт Уилсон и вице-консул Майкл Дарбинян, сообщает КП-Екатеринбург с места событий.
Весной прошлого года журналист The Wall Street Journal был арестован в Екатеринбурге сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности. Гершковичу было предъявлено обвинение в шпионской деятельности в пользу Соединенных Штатов.
Как считает сторона обвинения, журналист по заданию ЦРУ собирался завладеть информацией о работе компании Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, которая занимается выпуском и ремонтом военной техники.