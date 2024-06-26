На трассе Екатеринбург-Серов Volkswagen Polo влетел в грузовой рефрижератор

Напомним, 13 июня на трассе под Первоуральском случилось еще одно ДТП с грузовым автомобилем. Он перевозил бревна. В грузовик влетел легковой автомобиль. Оба участника аварии вылетели с дороги. С грузовика посыпались бревна и упали на автомобиль. Водитель иномарки в результате погиб.