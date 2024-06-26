На трассе Екатеринбург-Серов Volkswagen Polo влетел в грузовой рефрижератор

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В результате столкновения водитель Volkswagen, житель ХМАО, погиб на месте. Водитель грузовика, уроженец Екатеринбурга, не пострадал.
По предварительной информации, причиной ДТП стал небезопасный обгон.
Следствие также установило важные подробности. Водитель грузовика был трезв, но управлял машиной, не прошедшей техосмотр. Кроме того, оба водителя неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД. Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге, избегать необдуманных маневров и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, 13 июня на трассе под Первоуральском случилось еще одно ДТП с грузовым автомобилем. Он перевозил бревна. В грузовик влетел легковой автомобиль. Оба участника аварии вылетели с дороги. С грузовика посыпались бревна и упали на автомобиль. Водитель иномарки в результате погиб.