tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

На трассе в Свердловской области водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком

На трассе Екатеринбург-Серов Volkswagen Polo влетел в грузовой рефрижератор

26 июня 2024, 08:41
Фото: ГИБДД по Свердловской области

На трассе в Свердловской области водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком

В ночь на 26 июня на трассе Екатеринбург-Серов произошло смертельное ДТП. Водитель Volkswagen Polo, совершая обгон, столкнулся с грузовым рефрижератором Hyundai, двигавшимся навстречу.

В результате столкновения водитель Volkswagen, житель ХМАО, погиб на месте. Водитель грузовика, уроженец Екатеринбурга, не пострадал.

По предварительной информации, причиной ДТП стал небезопасный обгон.

Следствие также установило важные подробности. Водитель грузовика был трезв, но управлял машиной, не прошедшей техосмотр. Кроме того, оба водителя неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД. Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге, избегать необдуманных маневров и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, 13 июня на трассе под Первоуральском случилось еще одно ДТП с грузовым автомобилем. Он перевозил бревна. В грузовик влетел легковой автомобиль. Оба участника аварии вылетели с дороги. С грузовика посыпались бревна и упали на автомобиль. Водитель иномарки в результате погиб.

Иномарка и мотоцикл столкнулись в Заречном
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина на мопеде попал в ДТП в Нижнем ТагилеВодитель иномарки врезался в дерево под ЕкатеринбургомОтца пострадавших в ДТП детей в Новоуральске арестовали за грубый разговор с полицией
#Ирина Кирилова#ДТП#Свердловская область#Смерть#Водитель#18+#Екатеринбург#Авария
Подпишитесь
Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублей
Сегодня, 09:16
Массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в Свердловской области
Сегодня, 06:15
Фильм о поисковом отряде из Екатеринбурга победил на престижном фестивале
Сегодня, 08:13
Экскурсионный трамвай сошел с рельсов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:27
В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
Сегодня, 03:37
С погибшим на СВО жителем села попрощаются под Нижним Тагилом
Сегодня, 05:56