Освободившийся из украинского плена свердловчанин останется в Москве на реабилитацию

По ее словам, с просьбой о содействии по включению молодого человека в списки на обмен в приемную уполномоченного обратилась мать бойца в сентябре 2023 года. Эту просьбу удалось выполнить, и свердловчанин вернулся в Россию. Однако теперь он нуждается в лечении и психологической помощи.