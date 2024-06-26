Освободившийся из украинского плена свердловчанин останется в Москве на реабилитацию

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
О том, что бывший пленный пока не вернется на родину, пишет Ura.ru со ссылкой на информацию регионального омбудсмена Татьяны Москальковой.
По ее словам, с просьбой о содействии по включению молодого человека в списки на обмен в приемную уполномоченного обратилась мать бойца в сентябре 2023 года. Эту просьбу удалось выполнить, и свердловчанин вернулся в Россию. Однако теперь он нуждается в лечении и психологической помощи.
Напомним, что обмен по формуле «90 на 90» между Россией и Украиной прошел в четверг, 26 июня.