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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Освобожденный из украинского плена свердловчанин пройдет реабилитацию в Москве

Освободившийся из украинского плена свердловчанин останется в Москве на реабилитацию

26 июня 2024, 15:44

Освобожденный из украинского плена свердловчанин пройдет реабилитацию в Москве

В течение месяца столичные медики будут оказывать бойцу СВО из Свердловской области всю необходимую помощь.

О том, что бывший пленный пока не вернется на родину, пишет Ura.ru со ссылкой на информацию регионального омбудсмена Татьяны Москальковой.

По ее словам, с просьбой о содействии по включению молодого человека в списки на обмен в приемную уполномоченного обратилась мать бойца в сентябре 2023 года. Эту просьбу удалось выполнить, и свердловчанин вернулся в Россию. Однако теперь он нуждается в лечении и психологической помощи.

Напомним, что обмен по формуле «90 на 90» между Россией и Украиной прошел в четверг, 26 июня.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Украина#Екатеринбург#СВО#Пленные#Плен#Боец СВО#Обмен пленными
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