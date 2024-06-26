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Подросшая зарплата, экскурсионный трамвай, ремонт в исторической школе и наглые воры

Подросшая зарплата, экскурсионный трамвай, ремонт в исторической школе и наглые воры

26 июня 2024, 17:13
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле средняя зарплата за 2023 год выросла на 20%. С рельсов сошел экскурсионный трамвай. В школе №33 начался ремонт. 400 домовладений подключат к газу в этом году. Наглые тагильские наркоманы украли у водителя автобуса 4 млн рублей. Подводим итоги событий в городе и регионе за 26 июня.

Почти на 11 тысяч рублей выросла зарплата у жителей Нижнего Тагила в 2023 году. В среднем тагильчане получают сегодня 62,5 тысячи рублей. Самые большие доходы — у финансистов, страховщиков и строителей.

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублей
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Экскурсионный трамвай сошел с рельсов около остановки на улице Островского в Нижнем Тагиле. Из-за происшествия временно было парализовано трамвайное движение в этом районе. В дорожном инциденте никто не пострадал, а устранить аварию удалось через час.

Экскурсионный трамвай сошел с рельсов в Нижнем Тагиле
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Капитальный ремонт стартовал в исторической школе № 33 на Вые в Нижнем Тагиле. Конкурс на проведение работ выиграл подрядчик «Стройкомплекс». После ремонта обновится не только здание школы — рядом появится новая и современная спортивная площадка для детей.

В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт
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По федеральному проекту «Чистый воздух» в 2024 году к голубому топливу подключат 400 домовладений в Нижнем Тагиле. Работы идут быстрыми темпами: строительно-монтажные работы проведены уже в 298 домах, а по 230 объектам работы полностью завершены.

400 домовладений в Нижнем Тагиле подключат к газовому отоплению в 2024 году
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Дерзкое ограбление произошло в Нижнем Тагиле 23 июня. Двое наркоманов залезли в припаркованный у дома автобус и вытащили сверток с большой суммой денег — водитель оставил в салоне 4 млн рублей. Одного из воров задержали по горячим следам, второго ищет полиция.

Сумку с 4 млн рублей украли наркоманы у водителя автобуса в Нижнем Тагиле
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