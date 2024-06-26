Подросшая зарплата, экскурсионный трамвай, ремонт в исторической школе и наглые воры

В Тагиле средняя зарплата за 2023 год выросла на 20%. С рельсов сошел экскурсионный трамвай. В школе №33 начался ремонт. 400 домовладений подключат к газу в этом году. Наглые тагильские наркоманы украли у водителя автобуса 4 млн рублей. Подводим итоги событий в городе и регионе за 26 июня.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле