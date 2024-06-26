Пропавшую девочку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Как оказалось, школьница воспользовалась попутным транспортом и таким образом доехала до Челябинска. В этом городе живет ее подруга. Правоохранители приехали в город и забрали девочку домой к матери, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Напомним, девочка пропала 17 июня 2024 года. Она приехала из Кургана в Нижний Тагил и проходила период адаптации. Во время пропажи она не отвечала на звонки, несмотря на то, что у нее был с собой телефон. 25 июня ее нашли.