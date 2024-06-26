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Пропавшую девочку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске

Пропавшую девочку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске

26 июня 2024, 04:16
Фото: Изображение Midjourney
17-летняя Мария Чертова, пропавшая в Нижнем Тагиле, была обнаружена в Челябинске.

Как оказалось, школьница воспользовалась попутным транспортом и таким образом доехала до Челябинска. В этом городе живет ее подруга. Правоохранители приехали в город и забрали девочку домой к матери, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Напомним, девочка пропала 17 июня 2024 года. Она приехала из Кургана в Нижний Тагил и проходила период адаптации. Во время пропажи она не отвечала на звонки, несмотря на то, что у нее был с собой телефон. 25 июня ее нашли.

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