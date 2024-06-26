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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В Нижнем Тагиле водитель наехал на ребенка и скрылся с места

«Просто уехал»: в Нижнем Тагиле водитель иномарки наехал на ребенка

26 июня 2024, 12:19
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле водитель наехал на ребенка и скрылся с места

Днем 26 июня в Нижнем Тагиле водитель Renault, по словам очевидцев, наехал на ребенка и скрылся с места ДТП.

Это произошло у торгово-экономического колледжа. По словам читательницы TagilCity.ru Светланы, около 13:30 часов водитель за рулем Renault Duster наехал на несовершеннолетнего на глазах очевидцев.

Один из свидетелей инцидента попытался задержать нарушителя, однако тот скрылся с места. На просьбу выйти из авто он закрыл двери и окна своего автомобиля и уехал.

Мы шли на вручение диплома с задней стороны здания и на повороте у входа в общежитие на молодого человека наехал автомобиль. У меня муж подбежал к нему, но он заблокировал двери и окна, — поделилась с редакцией Светлана.
Фото: tagilcity.ru

Момент аварии на камеры наблюдения не попал, поскольку камера, выходящая на тот участок, не работает. Однако на записи с другой точки видно, как мужчина, свидетель аварии, попытался догнать Renault, но автомобиль неспешно уехал.

В ГИБДД Нижнего Тагила информация о происшествии не поступала. Более того, в медицинские учреждения пострадавший не обращался. Как стало известно редакции, у пострадавшего остался небольшой синяк на бедре.

Заявление и травмы из медицинского учреждения на 16:45 не поступало, — пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#ДТП#Свердловская область#Наезд#ГИБДД#Екатеринбург
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