«Просто уехал»: в Нижнем Тагиле водитель иномарки наехал на ребенка

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Это произошло у торгово-экономического колледжа. По словам читательницы TagilCity.ru Светланы, около 13:30 часов водитель за рулем Renault Duster наехал на несовершеннолетнего на глазах очевидцев.
Один из свидетелей инцидента попытался задержать нарушителя, однако тот скрылся с места. На просьбу выйти из авто он закрыл двери и окна своего автомобиля и уехал.
Мы шли на вручение диплома с задней стороны здания и на повороте у входа в общежитие на молодого человека наехал автомобиль. У меня муж подбежал к нему, но он заблокировал двери и окна, — поделилась с редакцией Светлана.
Момент аварии на камеры наблюдения не попал, поскольку камера, выходящая на тот участок, не работает. Однако на записи с другой точки видно, как мужчина, свидетель аварии, попытался догнать Renault, но автомобиль неспешно уехал.
В ГИБДД Нижнего Тагила информация о происшествии не поступала. Более того, в медицинские учреждения пострадавший не обращался. Как стало известно редакции, у пострадавшего остался небольшой синяк на бедре.
Заявление и травмы из медицинского учреждения на 16:45 не поступало, — пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.