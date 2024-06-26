Пьяная женщина в Екатеринбурге разбила новый турникет в метро

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
К екатеринбурженке подошли правоохранители и попросили документы и пытались отвезти в отделение. Однако, по словам очевидца, шумная пассажирка сопротивлялась, пишет Е1.
Рядом с горожанкой также находился мужчина, предположительно, ее супруг.
Напомним, в Екатеринбурге полуголый мужчина бегал по торговому центру «Белка Маркет» весь в крови и вооруженный ножом. Дебошир кричал, разбил одну из витрин, а также пытался себя порезать. Через некоторое время его смогли задержать.