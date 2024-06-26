Пьяная женщина в Екатеринбурге разбила новый турникет в метро

Напомним, в Екатеринбурге полуголый мужчина бегал по торговому центру «Белка Маркет» весь в крови и вооруженный ножом. Дебошир кричал, разбил одну из витрин, а также пытался себя порезать. Через некоторое время его смогли задержать.