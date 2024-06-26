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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Пьяная женщина в Екатеринбурге разбила новый турникет в метро

Пьяная женщина в Екатеринбурге разбила новый турникет в метро

26 июня 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге нетрезвая женщина разбила в метро на станции «Геологическая» турникет, который был недавно установлен.

К екатеринбурженке подошли правоохранители и попросили документы и пытались отвезти в отделение. Однако, по словам очевидца, шумная пассажирка сопротивлялась, пишет Е1.

Видео: Е1

Рядом с горожанкой также находился мужчина, предположительно, ее супруг.

Напомним, в Екатеринбурге полуголый мужчина бегал по торговому центру «Белка Маркет» весь в крови и вооруженный ножом. Дебошир кричал, разбил одну из витрин, а также пытался себя порезать. Через некоторое время его смогли задержать.

Голый житель Екатеринбурга бегал по улице под дождем
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