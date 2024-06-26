РЭО: В России появятся производства мебели из вторичного сырья методом 3D-печати

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Как сообщает newsnn.ru, на церемонии запуска в работу мини-завода компании TRASHBACK побывал Денис Буцаев, возглавляющий публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» (РЭО).
Он напомнил, что импортозамещение является одним из ведущих направлений деятельности компании и отметил, что за время реализации такой реформы доля российского оборудования в сфере обращения с отходами доросла до 90%. Буцаев с коллегами посетил новое предприятие по изготовлению промышленных 3D-принтеров, мебели и предметов интерьера из вторичного сырья по технологии 3D-печати. Материал, который применяют для печати мебели, стал для нашей страны настоящей инновацией. Это уникальный древесно-полимерный композит, который, фактически, представляет собой смесь отходов древесного производства — древесной муки и переработанного полиэтилена или ПЭТа, которая на ощупь и по запаху крайне схожа с древесиной. Ранее в РФ не было такого производства. Буцаев пообещал, что будет пристально следить за реализацией данной инициативы, и указал, что работа мини-завода станет одним из важных этапов построения экономики замкнутого цикла.
В открытых источниках можно найти информацию, что на сегодня единственная страна в мире, которая производит ДПК, это Нидерланды.
Гендиректор TRASHBACK Алексей Маслов заявил, что изготовление ДПК по технологии 3D-печати — инновационное и достаточно многообещающее направление для нашей страны. При использовании ДПК предполагается создавать мебель, в том числе и уличную, предметы интерьера и даже дома. ДПК имеет запах и текстуру дерева, потому что в составе такого композита содержится 70% древесной муки.
Буцаев посетил цех, где производятся изделия на крупноформатных FGF-принтерах, а также увидел условия промышленной переработки вторичных материалов.
На данный момент компания приступила к работе по созданию изделий гранулой вторичного полистирола. Это предметы интерьера и мебель: вазы, подставки, тумбочки, стулья, осветительные приборы и т. п. Кроме такой продукции, TRASHBACK создает объекты из вторичного полистирола, например, уличные фонари, урны, лавочки.