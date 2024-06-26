РЭО: В России появятся производства мебели из вторичного сырья методом 3D-печати

Он напомнил, что импортозамещение является одним из ведущих направлений деятельности компании и отметил, что за время реализации такой реформы доля российского оборудования в сфере обращения с отходами доросла до 90%. Буцаев с коллегами посетил новое предприятие по изготовлению промышленных 3D-принтеров, мебели и предметов интерьера из вторичного сырья по технологии 3D-печати. Материал, который применяют для печати мебели, стал для нашей страны настоящей инновацией. Это уникальный древесно-полимерный композит, который, фактически, представляет собой смесь отходов древесного производства — древесной муки и переработанного полиэтилена или ПЭТа, которая на ощупь и по запаху крайне схожа с древесиной. Ранее в РФ не было такого производства. Буцаев пообещал, что будет пристально следить за реализацией данной инициативы, и указал, что работа мини-завода станет одним из важных этапов построения экономики замкнутого цикла.