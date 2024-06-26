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Семья медиков из Верхней Пышмы завоевала престижную премию

Семья медиков из Верхней Пышмы завоевала престижную премию

26 июня 2024, 03:40
Фото: Верхнепышминская ЦРБ
В Екатеринбурге прошла церемония награждения премией «Медицинский Олимп». В одной из номинаций победу одержала семья врачей из Верхней Пышмы.

Подведение итогов премии «Медицинский Олимп-2024» в этом году было приурочено ко Дню медицинского работника. Ее победителями в Свердловской области стали более 30 врачей из региональных медучреждений.

Победителями в номинации «Медицинская семья» стала пара врачей из города Верхняя Пышма. Александр Гусак, заведующий урологическим отделением в местной ЦРБ, и его жена, врач-невролог Наталья Гусак, вышли на награждение вместе с четырьмя детьми, сообщили в Верхнепышминской ЦРБ.

Как отметили в центральной больнице Верхней Пышмы, где трудится глава семейства, Александр — высококлассный специалист с большим опытом, прошедшей долгий путь от лаборанта до заведующего отделением. Премию, по словам главврача больницы, он получил вполне заслуженно.

Заслуги Натальи также отметили в «Новой больнице», где она трудится врачом-неврологом. Коллеги подчеркнули, что для Натальи это не первая награда. В прошлом году их больница стала победителем в номинации «Технология года» за внедрение методики для спасения пациентов с ишемическим инсультом. В числе награжденных была и Наталья.

Премия «Медицинский Олимп» проходит ежегодно. Она направлена на развитие сферы здравоохранения. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сообщил, что в этом году особое внимание было уделено семейным династиям и многодетным родителям. Потому в номинации «Медицинская семья» победителями стало десять семей.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле 34 медика получили награды от главы города Владислава Пинаева за вклад в охрану здоровья.

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#Ирина Кирилова#Общество#Награда#Семья#Верхняя Пышма#Врач#Медик
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