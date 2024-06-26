Семья медиков из Верхней Пышмы завоевала престижную премию

Заслуги Натальи также отметили в «Новой больнице», где она трудится врачом-неврологом. Коллеги подчеркнули, что для Натальи это не первая награда. В прошлом году их больница стала победителем в номинации «Технология года» за внедрение методики для спасения пациентов с ишемическим инсультом. В числе награжденных была и Наталья.