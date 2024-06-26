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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Нижнем Тагиле за год выросла среднемесячная зарплата на 11 тысяч рублей

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублей

26 июня 2024, 09:16
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле за год выросла среднемесячная зарплата на 11 тысяч рублей

Жители Нижнего Тагила стали получать больше. В мэрии города рассказали, что среднемесячная заработная плата у тагильчан за 2023 год выросла на 20 процентов, или на 11 тысяч рублей.

В среднем в Нижнем Тагиле горожане получают 62 554 рубля, что на 11 106 рублей больше показателей 2022 года. Рост составил 21,6%, сообщила на заседании профильной комиссии в думе Инна Власова, и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила. Также специалист рассказала о сферах, в которых среднемесячная зарплата выше, чем в среднем по городу.

Более высокая среднемесячная зарплата наблюдается в таких сферах деятельности, как финансовая и страховая — 68 226 рублей, строительство — 68 930 рублей, обрабатывающие производства — 71 193 рублей, деятельность в области информации и связи (82 410 рублей), профессиональная, научная и техническая (85 857 рублей), — сообщила Инна Власова.
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Специалисты подсчитали, что средняя зарплата работников также увеличилась во всех сферах промышленности. Так, в организациях добывающих производств тагильчане получают на 6,7%, так, зарплата составила 47 121 рубль. В компаниях, занимающихся поставкой электроэнергии, газа и пара, рост произошел на 19,3%, и в 2023 году зарплата составила 56 863 рубля. На предприятиях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения и сбора отходов, — зарплата увеличилась на 12,5% и составила 52 037 рублей.

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В Нижнем Тагиле на 20% увеличился и фонд оплаты труда, который включает расходы на зарплату, премии, отпускные и другие пособия.

Фонд оплаты труда в крупных и средних организациях по основным видам экономической деятельности по городу за 2023 год составил 79,3 миллиона рублей, что на 13,2 миллиона рублей больше, чем за 2022 года (рост на 20%), — сообщила Инна Власова.
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