Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублей

Специалисты подсчитали, что средняя зарплата работников также увеличилась во всех сферах промышленности. Так, в организациях добывающих производств тагильчане получают на 6,7%, так, зарплата составила 47 121 рубль. В компаниях, занимающихся поставкой электроэнергии, газа и пара, рост произошел на 19,3%, и в 2023 году зарплата составила 56 863 рубля. На предприятиях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения и сбора отходов, — зарплата увеличилась на 12,5% и составила 52 037 рублей.