Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась до 62,5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В среднем в Нижнем Тагиле горожане получают 62 554 рубля, что на 11 106 рублей больше показателей 2022 года. Рост составил 21,6%, сообщила на заседании профильной комиссии в думе Инна Власова, и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила. Также специалист рассказала о сферах, в которых среднемесячная зарплата выше, чем в среднем по городу.
Более высокая среднемесячная зарплата наблюдается в таких сферах деятельности, как финансовая и страховая — 68 226 рублей, строительство — 68 930 рублей, обрабатывающие производства — 71 193 рублей, деятельность в области информации и связи (82 410 рублей), профессиональная, научная и техническая (85 857 рублей), — сообщила Инна Власова.
Специалисты подсчитали, что средняя зарплата работников также увеличилась во всех сферах промышленности. Так, в организациях добывающих производств тагильчане получают на 6,7%, так, зарплата составила 47 121 рубль. В компаниях, занимающихся поставкой электроэнергии, газа и пара, рост произошел на 19,3%, и в 2023 году зарплата составила 56 863 рубля. На предприятиях, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения и сбора отходов, — зарплата увеличилась на 12,5% и составила 52 037 рублей.
В Нижнем Тагиле на 20% увеличился и фонд оплаты труда, который включает расходы на зарплату, премии, отпускные и другие пособия.
Фонд оплаты труда в крупных и средних организациях по основным видам экономической деятельности по городу за 2023 год составил 79,3 миллиона рублей, что на 13,2 миллиона рублей больше, чем за 2022 года (рост на 20%), — сообщила Инна Власова.