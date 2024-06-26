Суд назначил следующее заседание по делу американца Гершковича на 13 августа

26 июня Дмитрий Песков, отвечая на вопросы СМИ по поводу начала процесса над гражданином США, заявил, что эта тема является резонансной для Соединенных Штатов, но не для Российской Федерации. По его словам, такие дела «любят тишину», поэтому лучше оставить комментарии на то время, когда будет вынесен вердикт.