Суд назначил следующее заседание по делу американца Гершковича на 13 августа

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Очередное слушание состоится через два месяца — в августе. Такую дату назначил судья после первого рассмотрения дела в среду, 26 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
Гершковича арестовали в прошлом году в Екатеринбурге. Следствие подозревает, что журналист собирал секретные данные о работе УВЗ, оборонного предприятия, которое расположено на территории Нижнего Тагила. Сам Гершкович свою вину отрицает.
26 июня Дмитрий Песков, отвечая на вопросы СМИ по поводу начала процесса над гражданином США, заявил, что эта тема является резонансной для Соединенных Штатов, но не для Российской Федерации. По его словам, такие дела «любят тишину», поэтому лучше оставить комментарии на то время, когда будет вынесен вердикт.
В зале суда во время заседания по делу американского шпиона присутствовали представители США.