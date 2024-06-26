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Published Сегодня, 16:11

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Updated Сегодня, 16:27

Два наркомана украли из автобуса в Нижнем Тагиле сумку с 4 млн рублей

Сумку с 4 млн рублей украли наркоманы у водителя автобуса в Нижнем Тагиле

26 июня 2024, 16:11
Фото: 1MI

Два наркомана украли из автобуса в Нижнем Тагиле сумку с 4 млн рублей

В Нижнем Тагиле наркоманы залезли в припаркованный у дома на улице Космонавтов автобус и обнаружили в салоне сумку с 4 млн рублей.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, около 10:30 утра. Водитель подъехал к дому и ушел, сумку с большой суммой денег он оставил в салоне. В этот момент мимо шли два местных жителя, которые решили вскрыть двери автобуса, сообщил TagilCity.ru источник в правоохранительных органах.

Внутри они нашли сверток с суммой в 3,9 млн рублей — на эти деньги водитель собирался купить машину. С места преступления мужчины скрылись. Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в полицию, — рассказал собеседник TagilCity.ru.

Правоохранители установили, что к краже денег могут быть причастны страдающие наркотической зависимостью тагильчане 1988 и 2001 годов рождения. По горячим следам удалось задержать одного из них: при себе у мужчины была часть пропавших денег — 3,4 млн рублей. Часть средств преступники успели потратить, купив себе одежду и технику — эти вещи также были изъяты. Все материальные ценности будут возвращены владельцу.

Поиски второго вора продолжаются. По данным читателей TagilCity.ru, он может скрываться в коллективных садах в Нижнем Тагиле. Оба подозреваемых неоднократно судимы и нигде не работают, также добавил источник редакции.

Ранее двух страдающих наркотической зависимостью молодых людей правоохранители задержали в Ревде.

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