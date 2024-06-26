Сумку с 4 млн рублей украли наркоманы у водителя автобуса в Нижнем Тагиле

Правоохранители установили, что к краже денег могут быть причастны страдающие наркотической зависимостью тагильчане 1988 и 2001 годов рождения. По горячим следам удалось задержать одного из них: при себе у мужчины была часть пропавших денег — 3,4 млн рублей. Часть средств преступники успели потратить, купив себе одежду и технику — эти вещи также были изъяты. Все материальные ценности будут возвращены владельцу.