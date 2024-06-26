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Сварщик из Нижнего Тагила погиб на СВО

Сварщик из Нижнего Тагила погиб на СВО

26 июня 2024, 04:24
Фото: «Реквием»
Уроженец Нижнего Тагила Михаил Деменцев погиб в ходе боев под Кременной. Через несколько дней ему должно было исполниться 37 лет.

В мирной жизни Михаил трудился сварщиком. Долгое время работал вахтовым методом на Ямале и в Якутии. Незадолго до начала войны устроился на работу в Нижнем Тагиле, чтобы быть поближе к большой семье — жене и четырем детям. На фронт ушел в феврале 2024 года. В июне, в бою под городом Кременная получил ранение несовместимое с жизнью, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».

Коллеги по работе отзывались о Деменцеве как о высококлассном специалисте, надежном партнере и хорошем товарище, всегда готовым прийти на выручку. Их слова подтверждает и жена Михаила. Говорит, что муж жил ради семьи и близких, заботился и семье, отдавал всего себя работе и дому.

Прощание с М. С. Деменцевым состоится 26 июня, в 10:30, в большом зале похоронного дома «Реквием» по адресу — ул. Челюскинцев, 47.

Напомним, 4 июня в Каменске-Уральском прошла церемония прощания с мотострелком Александром Козьминым, погибшим в ходе СВО.

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