Сварщик из Нижнего Тагила погиб на СВО

В мирной жизни Михаил трудился сварщиком. Долгое время работал вахтовым методом на Ямале и в Якутии. Незадолго до начала войны устроился на работу в Нижнем Тагиле, чтобы быть поближе к большой семье — жене и четырем детям. На фронт ушел в феврале 2024 года. В июне, в бою под городом Кременная получил ранение несовместимое с жизнью, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».



Коллеги по работе отзывались о Деменцеве как о высококлассном специалисте, надежном партнере и хорошем товарище, всегда готовым прийти на выручку. Их слова подтверждает и жена Михаила. Говорит, что муж жил ради семьи и близких, заботился и семье, отдавал всего себя работе и дому.



Прощание с М. С. Деменцевым состоится 26 июня, в 10:30, в большом зале похоронного дома «Реквием» по адресу — ул. Челюскинцев, 47.