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Published Сегодня, 03:21

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Updated Сегодня, 03:23

Таксист высадил девушку на ЕКАДе из-за косметики

Таксист высадил девушку на ЕКАДе из-за косметики

26 июня 2024, 03:21
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге водитель такси высадил пассажирку на ЕКАДе из-за того, что она красилась.

Девушка ехала в такси на работу и по дороге решила подкраситься. Таксист обратил на это внимание и проявил недовольство. Екатеринбурженка ответила, что ничего такого не делает. Тогда водитель остановился и выгнал ее, пишет Е1.

Из-за того, что у девушки не было связи, ей пришлось идти некоторое время пешком, а затем она доехала до работы на другом такси. Из-за инцидента на дороге горожанка опоздала на час.

Также она обратилась в сервис такси с требованием выплатить ей компенсацию и наказать водителя, однако ей предложили только промокод на 100 рублей.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге водитель такси изнасиловал нетрезвую пассажирку, которая не смогла оплатить проезд. Вскоре его задержали.

Таксист в Екатеринбурге выгнал пассажирку и плюнул ей вслед
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