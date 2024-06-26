Таксист высадил девушку на ЕКАДе из-за косметики

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Девушка ехала в такси на работу и по дороге решила подкраситься. Таксист обратил на это внимание и проявил недовольство. Екатеринбурженка ответила, что ничего такого не делает. Тогда водитель остановился и выгнал ее, пишет Е1.
Из-за того, что у девушки не было связи, ей пришлось идти некоторое время пешком, а затем она доехала до работы на другом такси. Из-за инцидента на дороге горожанка опоздала на час.
Также она обратилась в сервис такси с требованием выплатить ей компенсацию и наказать водителя, однако ей предложили только промокод на 100 рублей.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге водитель такси изнасиловал нетрезвую пассажирку, которая не смогла оплатить проезд. Вскоре его задержали.