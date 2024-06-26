В бизнес-центре «Онегин» в Екатеринбурге накрыли интимный салон

В салоне оборудованы две комнаты, джакузи и хаммам. Сотрудники офисов бизнес-центра рассказали, что бордель здесь существует уже не первый год и некоторое время назад сюда уже приезжали правоохранители, однако после этого поменялась только вывеска — из массажного салона он превратился в бутик-отель.