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В бизнес-центре «Онегин» в Екатеринбурге накрыли интимный салон

В бизнес-центре «Онегин» в Екатеринбурге накрыли интимный салон

26 июня 2024, 10:08
Фото: 1MI
Сотрудники силовых структур и общественные деятели обнаружили бордель под видом бутик-отеля в бизнес-центре «Онегин» в Екатеринбурге.

Сперва в интимный салон зашел один из общественников под видом клиента. Когда администратор рассказала ему об услугах, которые здесь предоставляются, в помещение зашли полицейские, пишет Е1.

В салоне оборудованы две комнаты, джакузи и хаммам. Сотрудники офисов бизнес-центра рассказали, что бордель здесь существует уже не первый год и некоторое время назад сюда уже приезжали правоохранители, однако после этого поменялась только вывеска — из массажного салона он превратился в бутик-отель.

Администратор попыталась сбежать через запасной выход, однако ее поймали. Ее и работницу салона отвезли в отделение.

Напомним, ранее девушек легкого поведения поймали в Екатеринбурге около общежития.

В бывшем особняке революционера в Екатеринбурге оборудовали бордель
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Арест#ЧП#Общественники#Притон#Бордель#18+#Екатеринбург#Бизнес-центр#Инцидент
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