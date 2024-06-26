В Екатеринбурге молодой мошенник развел на деньги четверых незнакомок

Молодой человек подходил к незнакомкам, и всем рассказывал одинаковую историю, якобы он работает курьером и для закрытия смены ему срочно необходимо внести на счет деньги, иначе на работе будут серьезные проблемы. Для убедительности он даже показывал жертвам свой настоящий паспорт и оставлял номер телефона.