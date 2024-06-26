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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Екатеринбурге молодой мошенник развел на деньги четверых незнакомок

В Екатеринбурге молодой мошенник развел на деньги четверых незнакомок

26 июня 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге будут судить молодого человека, который выманил у четверых незнакомых ему девушек деньги под благовидным предлогом.

Молодой человек подходил к незнакомкам, и всем рассказывал одинаковую историю, якобы он работает курьером и для закрытия смены ему срочно необходимо внести на счет деньги, иначе на работе будут серьезные проблемы. Для убедительности он даже показывал жертвам свой настоящий паспорт и оставлял номер телефона.

Разжалобив таким образом доверчивых девушек, мошенник выманил у одной девушки 7000 рублей, у второй — 5000 рублей, у третьей — 24000 рублей и у четвертой 3000. Все эти преступления он совершил в период с 12 мая по 4 июня 2024 года.

Деньги он тратил в казино и на свои личные нужды. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбург, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, ранее в Екатеринбурге мошенники выманили у мужчины 2 млн рублей. Они заявили, что злоумышленники пытаются оформить кредиты на мужчину через Госуслуги и предложили оформить «зеркальный кредит».

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#Ирина Кирилова#Общество#Мошенничество#Обман#Екатеринбург#Инцидент#Житель
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