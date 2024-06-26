В Екатеринбурге не станут запрещать электросамокаты

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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По словам мэра Алексея Орлова, на данный момент удалось согласовать правила по использованию самокатов. При этом на этом виде транспорта нельзя будет кататься в определенных местах города, рассказал он во время заседания гордумы.
Так, запрет на пользование электросамокатами действует в парках Маяковского, Энгельса, «Уралмаше», Преображенском, в дендропарке, а также в некоторых местах на набережной.
Напомним, мэрия Екатеринбурга опубликовала список городских мест, где местные жители не смогут ездить на самокатах.