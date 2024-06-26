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Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

В Екатеринбурге не станут запрещать электросамокаты

В Екатеринбурге не станут запрещать электросамокаты

26 июня 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге не будет полного запрета электросамокатов. Однако для них ввели некоторые ограничения.

По словам мэра Алексея Орлова, на данный момент удалось согласовать правила по использованию самокатов. При этом на этом виде транспорта нельзя будет кататься в определенных местах города, рассказал он во время заседания гордумы.

Так, запрет на пользование электросамокатами действует в парках Маяковского, Энгельса, «Уралмаше», Преображенском, в дендропарке, а также в некоторых местах на набережной.

Напомним, мэрия Екатеринбурга опубликовала список городских мест, где местные жители не смогут ездить на самокатах.

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