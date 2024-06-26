В Екатеринбурге судентам УрФУ пришлось 13 часов стоять в очереди для сдачи экзамена

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
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Updated Сегодня, 13:47
Из-за большого числа желающих сдать «Алгоритмы и структуры данных» студентам пришлось ожидать своей очереди 13 часов.
Первые студенты начали сдавать экзамен в 8:30 утра, а последние завершили его только в 21:00. Не всем из тех, кто стоял в очереди, удалось сдать экзамен в этот день. Части студентов предложили прийти в другой день, однако конкретная дата не была озвучена, пишет Е1.
В пресс-службе УрФУ заявили, что подобной ситуации можно было избежать, если бы студенты каждой из четырех групп придерживались расписания и приходили сдавать экзамен в свое время.
Ранее жители Екатеринбурга жаловались, что им приходится занимать очереди в 4 часа утра в отделение полиции, чтобы поставить красную печать детям в свидетельство о рождении.