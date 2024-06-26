В Екатеринбурге судентам УрФУ пришлось 13 часов стоять в очереди для сдачи экзамена

Первые студенты начали сдавать экзамен в 8:30 утра, а последние завершили его только в 21:00. Не всем из тех, кто стоял в очереди, удалось сдать экзамен в этот день. Части студентов предложили прийти в другой день, однако конкретная дата не была озвучена, пишет Е1.