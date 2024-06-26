В Екатеринбурге трое детей попали в ДТП за один вечер

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Первая авария произошла около 18:15 на улице Расточная. Неустановленный водитель электросамоката на тротуаре сбил трёхлетнего малыша на беговеле. Малыш получил травмы, его госпитализировали в ДГКБ №9. Виновник ДТП скрылся, ведётся розыск.
В 19:25 на улице Бебеля под колеса водителя автомобиля Toyota RAV4 попал 10-летний пешеход. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте. С травмой головы и переломом ноги его доставили в ДГКБ №9.
Третье ДТП случилось в 19:30 на перекрестке улиц 40-летия Октября и Победы. Водитель Volkswagen Tiguan при повороте налево не уступил дорогу Fiat Albea, двигавшемуся навстречу. В результате столкновения пострадали три человека — 72-летняя женщина и 7-летний мальчик из Volkswagen, а также водитель Fiat. Всех доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.
По информации ГИБДД по Екатеринбургу, во всех трех случаях водители автомобилей были трезвы. Ведется расследование обстоятельств ДТП.
Напомним, на трассе в Свердловской области водитель иномарки погиб в аварии с грузовым рефрижератором. ДТП случилось 26 июня.