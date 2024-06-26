В Екатеринбурге трое детей попали в ДТП за один вечер

Третье ДТП случилось в 19:30 на перекрестке улиц 40-летия Октября и Победы. Водитель Volkswagen Tiguan при повороте налево не уступил дорогу Fiat Albea, двигавшемуся навстречу. В результате столкновения пострадали три человека — 72-летняя женщина и 7-летний мальчик из Volkswagen, а также водитель Fiat. Всех доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.