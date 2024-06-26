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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Екатеринбурге трое детей пострадали в разных ДТП за один вечер

В Екатеринбурге трое детей попали в ДТП за один вечер

26 июня 2024, 13:14
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге трое детей пострадали в разных ДТП за один вечер

Вечер 17 июля запомнился екатеринбуржцам серией серьезных ДТП, в которых пострадали дети. Госавтоинспекция проводит проверки по всем фактам.

Первая авария произошла около 18:15 на улице Расточная. Неустановленный водитель электросамоката на тротуаре сбил трёхлетнего малыша на беговеле. Малыш получил травмы, его госпитализировали в ДГКБ №9. Виновник ДТП скрылся, ведётся розыск.

В 19:25 на улице Бебеля под колеса водителя автомобиля Toyota RAV4 попал 10-летний пешеход. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте. С травмой головы и переломом ноги его доставили в ДГКБ №9.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Третье ДТП случилось в 19:30 на перекрестке улиц 40-летия Октября и Победы. Водитель Volkswagen Tiguan при повороте налево не уступил дорогу Fiat Albea, двигавшемуся навстречу. В результате столкновения пострадали три человека — 72-летняя женщина и 7-летний мальчик из Volkswagen, а также водитель Fiat. Всех доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.

По информации ГИБДД по Екатеринбургу, во всех трех случаях водители автомобилей были трезвы. Ведется расследование обстоятельств ДТП.

Напомним, на трассе в Свердловской области водитель иномарки погиб в аварии с грузовым рефрижератором. ДТП случилось 26 июня.

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