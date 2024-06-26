В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Компания, занимающаяся ремонтными работами, — «Стройкомплекс». Благодаря выделенным средствам из бюджета области появилась возможность обновить старые школы города, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем аккаунте во ВКонтакте.
По словам главы города, около учебного учреждения также установят спортплощадку, а в школу привезут новое оснащение и мебель.
Напомним, в течение лета 2024 года в Нижнем Тагиле пройдет капитальный ремонт крыши в школе №1.