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В школе №33 в Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт

В исторической школе Нижнего Тагила начался капремонт

26 июня 2024, 03:37
Фото: Страница ВКонтакте Владислава Пинаева

В школе №33 в Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт

В Нижнем Тагиле началась реконструкция школы №33. Сейчас в здании идет демонтаж.

Компания, занимающаяся ремонтными работами, — «Стройкомплекс». Благодаря выделенным средствам из бюджета области появилась возможность обновить старые школы города, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем аккаунте во ВКонтакте.

По словам главы города, около учебного учреждения также установят спортплощадку, а в школу привезут новое оснащение и мебель.

Напомним, в течение лета 2024 года в Нижнем Тагиле пройдет капитальный ремонт крыши в школе №1.

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