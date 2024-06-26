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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Первоуральске потерпевший крушение пилот потерял память

В Первоуральске потерпевший крушение пилот потерял память

26 июня 2024, 13:09
Фото: 1MI
Потерпевший крушение под Первоуральском пилот Игорь Чистовский утверждал, что летел со своей женой. Но выяснилось, что он был со своей подругой Эльнарой.

На Урале разворачивается запутанная история вокруг крушения частного вертолета Robinson R44. Вечером 12 июня машина совершила жесткую посадку под Первоуральском. Пилот Игорь Чистовский утверждал, что на борту была его жена Анжелика, однако, как выяснилось позже, он летел с подругой Эльнарой.

Сейчас девушка находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Близкие Эльнары с нетерпением ждут возможности навестить ее в больнице.

Сам пилот получил переломы, его жизни ничто не угрожает. Однако, по словам друзей, Игорь не помнит, что произошло, и как он оказался в вертолете с Эльнарой.

Ничего не помнит, — говорят они.

Специалисты не исключают, что память может вернуться к нему со временем.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе и личность пассажирки. По информации родственника пилота, Игорь недавно самостоятельно ремонтировал вертолет и менял в нем какую-то деталь.

Эта история поднимает вопросы о безопасности частных полетов и ответственности пилотов. Опытные авиаторы напоминают о необходимости строгого соблюдения правил и процедур, чтобы избежать подобных трагедий.

Напомним, в марте 15 людей погибли при крушении самолета в Ивановской области.

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