В Первоуральске потерпевший крушение пилот потерял память

На Урале разворачивается запутанная история вокруг крушения частного вертолета Robinson R44. Вечером 12 июня машина совершила жесткую посадку под Первоуральском. Пилот Игорь Чистовский утверждал, что на борту была его жена Анжелика, однако, как выяснилось позже, он летел с подругой Эльнарой.